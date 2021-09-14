Раскрепощённый Голливуд на выезде: Аня Тейлор-Джой, Дакота Джонсон и Джессика Честейн

78-Венецианский фестиваль подошёл к концу, остров Лидо опустел до следующего года. Одиннадцать дней светская хроника глянца пестрела репортажами с красной дорожки, передавая настроение фестивальной недели. Совершенно другую сторону Венеции-2021 можно увидеть в объективе фотографа Грэга Уильямса: в его кадрах блеск софитов приглушен мрачным нуаром, подчеркивая то ли цинизм, то ли пессимизм звёздных гостей фестиваля. Грэг начинал как военный фотокорреспондент, а теперь является завсегдатаем больших кинособытий – Канны, Венеция, «Оскар» и BAFTA, где подсматривает за бомондом в кулуарах и номерах отеля, фиксируя ускользающую повседневность. В этом году на Венецианском кинофестивале Грэг успел запечатлеть Аню Тейлор-Джой и Мэтта Смита, Кристен Стюарт, Дакоту Джонсон, Джессику Честейн, Пенелопу Крус, Бенедикта Кмбербэтча, Рами Малека, Шарлотту Генсбур и других звёзд мирового кинематографа, собравшихся на острове Лидо во имя высокого.
фото: Аня Тейлор-Джой и Мэтт Смит
фото: Кристен Стюарт
фото: Дакота Джонсон
фото: Джессика Честейн
фото: Пенелопа Крус
фото: Бенедикт Камбербэтч
фото: Шарлотта Генсбур
фото: Джош Бролин и Оскар Айзек (фото Кэтрин Бролин)
фото: Рами Малек
фото: Эйса Гонсалес
фото: Зендая, Оскар Айзек с женой Эльвирой Линд, Джош Бролин с женой Кетрин Бролин
фото: Дакота Джонсон
фото: Бенедикт Камбербэтч с женой
фото: Бен Аффлек, Джоди Комер и Мэтт Дэймон
фото: Дженнифер Лопес, Джоди Комер, Ридли Скотт, Мэтт Дэймон и Бен Аффлек
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