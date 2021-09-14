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У Андрея Звягинцева диагностировали сильное поражение легких

14 сентября
2021 год

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14 сентября 2021
Андрей Звягинцев находится в тяжёлом состоянии после перенесённой коронавирусной инфекции — в августе у него обнаружили 90% поражения легких. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

У Андрея Звягинцева диагностировали сильное поражение легких

Звягинцев заболел ковидом в начале июля и крайне тяжело переносил болезнь: его госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА и выписали только через месяц. Однако через неделю после выписки состояние режиссёра ухудшилось – после повторной госпитализации в больницу им. Давыдовского у Звягинцева диагностировали 90% поражения легочной ткани. Позже его перевезли в одну из клиник Германии, где режиссёр находится по сей день. Тесты на коронавирус показывают отрицательный результат, но реабилитация займёт ещё как минимум 2-3 месяца. Как сообщает Telegram-канал «URA.RU», к творческой деятельности Звягинцев сможет вернуться только в следующем году.

«Сейчас у Андрея сильно поражены легкие, сколько по времени продлится лечение, пока неизвестно, но медики предупреждают, что речь идет не о днях и неделях, а о месяцах», — пояснил инсайдер, отметив, что сейчас жизни режиссёра ничего не угрожает.
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У Андрея Звягинцева диагностировали сильное поражение легких фотографии
У Андрея Звягинцева диагностировали сильное поражение легких фотографии
У Андрея Звягинцева диагностировали сильное поражение легких фотографии
У Андрея Звягинцева диагностировали сильное поражение легких фотографии
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