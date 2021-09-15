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«Он не переходил граней»: Дарья Мельникова о съёмке откровенных сцен с Павлом Прилучным

15 сентября
2021 год

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15 сентября 2021
9-го сентября вышел в прокат эротический триллер «Соври мне правду», где главные роли исполнили Дарья Мельникова и Павел Прилучный. По сюжету их герои – возлюбленные, уединившиеся в тихом загородном доме вдали от цивилизации. У Дарьи и Павла, каждый из которых недавно пережил развод, было много совместных откровенных сцен – они сыграли так правдоподобно, что возникает вопрос – а не превратились ли рабочие отношения во что-то большее? В интервью с изданием «WMJ» Дарья прокомментировала отношения с Прилучным, а также рассказала о том, каково ей было сниматься в эротических сценах.

«Он не переходил граней»: Дарья Мельникова о съёмке откровенных сцен с Павлом Прилучным

Два года назад разгорелся скандал из-за откровенных сцен с участием Кристины Асмус в фильме «Текст» – тогда актриса подверглась настоящей травле. Мельникова рассказала, что с ней таких инцидентов не было и, как она надеется, не будет: «Я думаю, там не будет ничего такого, из-за чего мог бы подняться шум. Плюс, мне кажется, постепенно люди привыкают к тому, что артисты спокойнее относятся к телу. После того как Гаспар Ноэ снял все свои фильмы, после «Нимфоманки» Триера уже сложно говорить, что мы сняли что-то удивительное. Но посмотрим, как воспримут это в России. Я вот недавно играла лесбиянку. Наверное, мне просто везёт, но особого хейта на меня после этого не обрушилось», – поделилась надеждами Дарья.

Мельникова рассказала, что на площадке у них с Павлом складывались исключительно рабочие отношения: «Вы артисты, вы выбрали эту профессию, вы выбрали сниматься в этом фильме. У меня от Паши исключительно ощущение полного профессионализма, он не переходил граней, и мне было абсолютно спокойно».
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Нимфоманка: Часть 1Соври мне правдуТекст

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«Он не переходил граней»: Дарья Мельникова о съёмке откровенных сцен с Павлом Прилучным фотографии
«Он не переходил граней»: Дарья Мельникова о съёмке откровенных сцен с Павлом Прилучным фотографии
«Он не переходил граней»: Дарья Мельникова о съёмке откровенных сцен с Павлом Прилучным фотографии
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