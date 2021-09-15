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Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес

15 сентября
2021 год

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15 сентября 2021
Не успел закончиться 78-й Венецианский кинофестиваль, как снова нашёлся повод для звёздного променада под светом софитов. Главная вечеринка мира моды Met Gala собрала недавних гостей Венеции, а также любителей нарядов от кутюр. Темой бала этого года стала американская мода, однако, многие гости негласно заявили свои микро-тренды: откровенные «голые» наряды и любовь к красному цвету. На мероприятии по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке можно было заметить Дженнифер Лопес, Кристен Стюарт, Меган Фокс, Лили-Роуз Депп, Тимоти Шаламе, Изабель Юппер, Вупи Голдберг, Шэрон Стоун, Зои Кравиц, Эдриана Броуди и многих других разодетых в пух и прах артистов.

Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
фото: Дженнифер Лопес


Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
фото: Кристен Стюарт


Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
фото: Меган Фокс

Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
фото: Лили-Роуз Депп

Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
фото: Тимоти Шаламе

Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
фото: Изабель Юппер

Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
фото: Вупи Голдберг

Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
фото: Шэрон Стоун

Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
фото: Зои Кравиц

Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
фото: Эдриан Броуди и Джорджина Чапман

Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
фото: Дэн Леви

Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес
фото: Сиенна Миллер
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Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес фотографии
Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес фотографии
Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес фотографии
Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес фотографии
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