Met Gala-2021: Кристен Стюарт, Лили-Роуз Депп и Дженнифер Лопес

Не успел закончиться 78-й Венецианский кинофестиваль
, как снова нашёлся повод для звёздного променада под светом софитов. Главная вечеринка мира моды Met Gala собрала недавних гостей Венеции, а также любителей нарядов от кутюр. Темой бала этого года стала американская мода, однако, многие гости негласно заявили свои микро-тренды: откровенные «голые» наряды и любовь к красному цвету. На мероприятии по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке можно было заметить Дженнифер Лопес
, Кристен Стюарт
, Меган Фокс
, Лили-Роуз Депп
, Тимоти Шаламе
, Изабель Юппер
, Вупи Голдберг
, Шэрон Стоун
, Зои Кравиц
, Эдриана Броуди
и многих других разодетых в пух и прах артистов.
фото: Дженнифер Лопес
фото: Кристен Стюарт
фото: Меган Фокс
фото: Лили-Роуз Депп
фото: Тимоти Шаламе
фото: Изабель Юппер
фото: Вупи Голдберг
фото: Шэрон Стоун
фото: Зои Кравиц
фото: Эдриан Броуди и Джорджина Чапман
фото: Дэн Леви фото: Сиенна Миллер
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