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Джефф Бриджес сообщил о ремиссии лимфомы

16 сентября
2021 год

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16 сентября 2021
71-летний Джефф Бриджес, известный по роли Чувака в фильме «Большой Лебовски», рассказал о состоянии своего здоровья: он почти победил лимфому и вылечился от коронавируса. Новость появилась у актёра на сайте.

Джефф Бриджес сообщил о ремиссии лимфомы


Джеффу Бриджесу потребовался год, чтобы вылечиться от рака – в октябре 2020 года ему диагностировали лимфому. Тогда актёр порадовал поклонников своим оптимизмом, который, вероятно, помог ему в этой борьбе. Сейчас Джефф находится в стадии ремиссии, а его опухоль уменьшилась «до размеров крохотного шарика». Намного серьёзнее он перенёс коронавирус. Джефф признался, что по сравнению с ковидом его онкологическое заболевание казалось «кусочком пирога»: «Ковид неплохо надрал мне задницу, но я дважды сделал вакцину и сейчас чувствую себя намного лучше», – сообщил актёр.

Он предположил, что заразился COVID-19 в начале этого года, когда проходил курс химиотерапии. Бриджес провёл пять недель в больнице, чтобы восстановить иммунитет и вылечиться от коронавируса. Артист признался, что в этом состоянии почувствовал приближение смерти, однако, это ему помогло понять, что жизнь коротка и прекрасна. Он также добавил, что исполнил свою давнюю мечту и побывал на свадьбе дочери Хейли.
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Джефф Бриджес сообщил о ремиссии лимфомы фотографии
Джефф Бриджес сообщил о ремиссии лимфомы фотографии
Джефф Бриджес сообщил о ремиссии лимфомы фотографии
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