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Юлия Меньшова высказалась об антипрививочниках

16 сентября
2021 год

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16 сентября 2021
Юлия Меньшова стала героиней нового выпуска шоу «А поговорить?» на YouTube-канале Ирины Шихман. Актриса рассказала о последнем разговоре с отцом в реанимации ковидной больницы и затронула тему отказа от прививок.

Юлия Меньшова высказалась об антипрививочниках

Юлия Меньшова своими глазами увидела изнанку антипрививочных лозунгов – настолько страшной ей показалась «красная зона», что она предложила всех антиваксеров отправлять в реанимации – пусть они своими глазами увидят последствия своего «идиотизма».

«Я была в реанимации один раз. Это было довольно страшно. Это не просто красная зона, это бардовая зона. Одеваешься как в фильме-катастрофе. Это вызвало у меня преклонение перед врачами. Не понимаю, почему они не выходят на демонстрации против людей, которые бьются над своим идиотизмом по поводу вакцин о том, что нас чипируют. Это надо видеть, это фильм ужасов. Из серии сериала «Чернобыль». Гигантские коридоры, где они лежат на диванах лицом вниз. Не понимаю, как молчат врачи. Это такое неуважение к этим людям, кто ежедневно уже 1,5 -2 года находится в таком режиме. Я хотела кого-нибудь из этих антиваксеров послать, чтобы они хотя бы просто этот костюм надели, который я на себя надевала. В котором эти люди каждый день работают, ходят, проводят операции и заботятся о больных», – выразила благодарность врачам Меньшова.
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Юлия Меньшова высказалась об антипрививочниках фотографии
Юлия Меньшова высказалась об антипрививочниках фотографии
Юлия Меньшова высказалась об антипрививочниках фотографии
Юлия Меньшова высказалась об антипрививочниках фотографии
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