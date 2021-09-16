«Равноправия нет и не будет»: Юлия Меньшова о феминизме

Юлия Меньшова
в новом выпуске программы «А поговорить?»
с Ириной Шихман
поделилась мнением о современных формах феминизма. Актриса считает, что агрессивные тенденциозные высказывания активисток – не способ достичь равноправия, которого нет, да и не будет в российском обществе.
Меньшова раскритиковала универсалистское понимание мира, где желания каждой отдельной женщины и каждого отдельного мужчины предрешены заранее – в таком обществе идёт борьба за ценности и идеалы отдельной кучки людей, которые формируют позицию большинства. Как считает Юлия, необходимо обратить внимание на желания каждого конкретного человека.
«Сегодня общество требует от женщины быть состоятельной личностью. Так модно, так правильно. Поэтому таким трагичным становится родительство. «Мамские» чатики – это попытка преувеличить своё значение, потому что ты не состоялась на работе, ты не модная. От женщин моего поколения не требовали состояться, у нас был выбор. Сегодня от каждой требуют быть личностью, но далеко не каждая этого хочет
», – заметила Юлия.
В современном российском обществе до сих пор хранится психологический груз от пережитых исторических невзгод (Великая Отечественная война, 90-е), который не даёт женщинам и мужчинам найти общий язык друг с другом. Поэтому риторика современного феминизма на российский контекст ложится плохо.
«Нашему обществу, пусть оно патриархально, не подходит феминистическая повестка. У нас есть огромная проблема в коннекте между мужчинами и женщинами. Есть такой психологический феномен: когда у ребёнка умирает мама, он может испытывать злость и ненависть за то, что она его оставила. Во время войны мужчины умирали в огромном количестве. И с одной стороны у женщин они были идеализированы, а с другой – они испытывали злость и ненависть за то, что они их оставили одних перед лицом дичайшей трудности. Это накопилось у нас в обществе в таком объёме, что эта пружинка даже за советское время не развернулась вся. Мужчины в образе сыночка нормально адаптированы в нашем обществе, потому что сын матери ничего не должен. Женщина ему психологически навязывает эту роль сыночка, поэтому он и в 40 лет будет инфантилен. Вот это общество, в котором развивается феминисткая повестка, – это катастрофа. Потому что нет коннекта»
.
Меньшова отметила, что современные женщины и мужчины, вопреки новым тенденциям в обществе, всё ещё стремятся создавать семьи и рожать детей. Люди не хотят быть одинокими, и это нормально. А равноправия между женщинами и мужчинами не будет никогда, однако, это не означает, что реальных жертв домашнего насилия или харассмента не нужно защищать от их обидчиков.
«Равноправия нет и не будет. Потому что мы рожаем детей, а мужчины их не рожают. Потому что так придумал Бог. Он не создал этот мир одинаковым. Он создал этот мир интересным и разнообразным. Самое тупое, что можно делать – это искать прямолинейного равноправия. Хочу ли я, чтобы женщина получала равное количество денег на том же посту, что и мужчина? Да. Думаю ли я, что этого можно добиваться радикальными и агрессивными методами? Нет. Будет ли так рано или поздно? Конечно. Я думаю, что это абсолютно в силах отрегулировать в нынешних свободах. Мало того, если он продолжает лезть ко мне под юбку, то можно пойти протестовать в суд и рассказать, почему уволили. Есть конкретный человек, не вообще все мужчины, а конкретный гад, который плохо себя вёл. Я думаю, что у женщины достаточное количество прав и ощущения собственной свободы. Конечно, у нас с судами много проблем. Но есть случаи, когда жертв домашнего насилия слушают, я бы тут не обобщала тоже»
.
В эпоху соцсетей и глобального Интернета любой остросоциальный вопрос вызывает сильнейшую реакцию в обществе. Так было и с движением #MeToo
, когда девушки рассказывали истории о харассменте и абьюзе, публикуя их под одним хештегом. Однако очень быстро это движение превратилось в набор «байек из склепа», когда начали всплывать истории 10-ти, а то и 15-летней давности. Меньшова считает, что информационный шум порочит проблемы, которые действительно необходимо решать для помощи реальным жертвам.
«Мне очень не нравится любая тенденциозность. Наверно, какие-то проблемы не решить, не обобщая. Но я ненавижу тенденциозность сегодняшнего дня. Потому что она такова, что берётся один случай, и говорится «везде так». Да где везде? Это красивые острые темы, на которых раскручиваются люди. Я, конечно, сочувствую настоящим жертвам, которые в частности проявились во время движения #MeToo. Но даже движение #MeToo себя уже опорочило»
, – поделилась мнением Меньшова.
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