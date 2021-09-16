Александр Петров, Екатерина Кузнецова и Юлия Ауг на премьере фильма «Дюна»

Фильм из внеконкурсной программы Венецианского кинофестиваля«Дюна»Дени Вильнёва добрался до России – закрытый показ состоялся 15 сентября в кинотеатре «Художественный».
По сюжету наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной – Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ и основной причины межгалактических конфликтов – невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.
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