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Любовь Толкалина воссоединилась с возлюбленным после расставания

16 сентября
2021 год

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16 сентября 2021
Прошлым летом Любовь Толкалина рассказала о расставании с британским композитором Саймоном Бассом, с которым до этого встречалась четыре года. Их отношения не выдержали проверку на прочность – во время карантинных ограничений возлюбленные провели много времени порознь и поняли, что продолжать роман невозможно. На днях Любовь Толкалина поделилась фотографией из Лондона и невзначай сообщила о долгожданном воссоединении с Саймоном. В сторис актриса также опубликовала его фото с лаконичной подписью «Simon» и эмодзи сердечка.

Любовь Толкалина воссоединилась с возлюбленным после расставания

«Прекрасные мои, я в Лондоне. Порадуйтесь за меня, ибо я очень счастлива. Мы обязательно сходим с вами в Шекспировский Глобус, в Национальную галерею – смотрите сторис. А еще Саймон обещал приготовить ужин в честь моего приезда», – подписала фотографию актриса.

Любовь встречается с Бассом уже около пяти лет. Два года назад актриса решила рассекретить их роман и опубликовала совместное фото в Инстаграме, тем самым положив конец многочисленным слухам о личной жизни.
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Любовь Толкалина воссоединилась с возлюбленным после расставания фотографии
Любовь Толкалина воссоединилась с возлюбленным после расставания фотографии
Любовь Толкалина воссоединилась с возлюбленным после расставания фотографии
Любовь Толкалина воссоединилась с возлюбленным после расставания фотографии
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