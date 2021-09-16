Любовь Толкалина воссоединилась с возлюбленным после расставания

Прошлым летом Любовь Толкалина рассказала
о расставании с британским композитором Саймоном Бассом
, с которым до этого встречалась четыре года. Их отношения не выдержали проверку на прочность – во время карантинных ограничений возлюбленные провели много времени порознь и поняли, что продолжать роман невозможно. На днях Любовь Толкалина поделилась фотографией
из Лондона и невзначай сообщила о долгожданном воссоединении с Саймоном. В сторис актриса также опубликовала его фото с лаконичной подписью «Simon» и эмодзи сердечка.
«Прекрасные мои, я в Лондоне. Порадуйтесь за меня, ибо я очень счастлива. Мы обязательно сходим с вами в Шекспировский Глобус, в Национальную галерею – смотрите сторис. А еще Саймон обещал приготовить ужин в честь моего приезда»
, – подписала фотографию актриса.
Любовь встречается с Бассом уже около пяти лет. Два года назад актриса решила рассекретить их роман
и опубликовала совместное фото в Инстаграме
, тем самым положив конец многочисленным слухам о личной жизни.
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