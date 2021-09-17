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Юлия Меньшова рассказала о причинах закрытия передачи «Я сама»

17 сентября
2021 год

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17 сентября 2021
Юлию Меньшову в последний раз на телевидении можно было увидеть весной 2020 года. В интервью с Ириной Шихман актриса рассказала о карьере телеведущей и своём уходе с ТВ.

Юлия Меньшова рассказала о причинах закрытия передачи «Я сама»

Юлия Меньшова год не появлялась на ТВ, но такой длинный перерыв не имеет для неё значения – сейчас деятельность Юлии не сосредоточена только на телевидении. Она играет в театре и всерьёз увлекается развитием Инстаграма. Однако двадцать лет назад Меньшова сделала ставку на карьеру телеведущей, но после закрытия популярного ток-шоу «Я сама» надолго пропала из сетки эфирного времени. О причинах затишья актриса рассказала только сейчас.

«Был канал «ТВ-6», на котором я работала, и была программа «Я сама». И был такой свободолюбивый канал «НТВ», который закрыли. Мы все сегодня говорим, какие они были прекрасные борцы за свободу. Какие они были чудесные, справедливые, и как их несправедливо задавили. Но огромное количество нтвшников перешло на «ТВ-6». Потому что их и канал «ТВ-6» купил Борис Абрамович Березовский для того, чтобы спасти свободную прессу. Знаете, что они сделали, когда пришли на «ТВ-6»? Все эти прекрасные светлолицые люди? Они в первую очередь убили канал «ТВ-6» – уволили всех для того, чтобы занять свои позиции. В том числе и меня. И всех увольняли очень изысканно. А меня неловко было увольнять – программа у меня рейтинговая была. Тогда мне деньги уменьшили в четыре раза. Передо мной сидел человек, очаровательно улыбающийся, – заместитель Киселёва. И он знал, что на уменьшение зарплаты я отвечу заявлением об уходе. И его это жутко радовало», – рассказала Юлия об увольнении с «ТВ-6».

«Потом я перешла работать на «НТВ», потому что меня туда позвал один из наших бывших руководителей. А потом пришёл другой начальник, и ещё другой начальник, ну, в общем, не понадобилась им эта передача, которую они мотали по эфиру. Так и закончилась бесславно программа «Я сама». А если бы оставалась она на «ТВ-6», то у неё были бы большие перспективы. Она переставала быть только женским ток-шоу, она разрасталась, было огромное количество идей. Мы начали ездить в командировки, снимать документальный фильмы. Это стало глобальным проектом», – выразила сожаление Меньшова.
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Юлия Меньшова рассказала о причинах закрытия передачи «Я сама» фотографии
Юлия Меньшова рассказала о причинах закрытия передачи «Я сама» фотографии
Юлия Меньшова рассказала о причинах закрытия передачи «Я сама» фотографии
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