Иван Ургант получил орден Звезды Италии

Ивана Урганта наградили орденом Звезды Италии степени кавалера за новогодний выпуск программы «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», посвящённый итальянской эстраде. Награду Ивану вручил лично посол Италии в России Паскуале Терраччано – об этом сообщает «ТАСС».
«Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично», – поблагодарил Ургант посла на итальянском языке.
В специальном выпуске шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!» Ургант и команда стилизовали современные российские хиты под концерты итальянской эстрады 1980-х годов, поэтому программа имела успех не только у российской аудитории, но и у итальянской. Орден Звезды Италии – государственная награда из пяти степеней, которую присуждает президент Италии по предложению главы МИДа. В недавнем выпуске «Вечернего Урганта» Иван в своей авторской ироничной манере обыграл новость о получении награды – он вышел к зрителям с треуголкой в руке и широкой лентой через плечо, пародируя королевского придворного.
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