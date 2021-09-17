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Иван Ургант получил орден Звезды Италии

17 сентября
2021 год

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17 сентября 2021
Ивана Урганта наградили орденом Звезды Италии степени кавалера за новогодний выпуск программы «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!», посвящённый итальянской эстраде. Награду Ивану вручил лично посол Италии в России Паскуале Терраччанооб этом сообщает «ТАСС».

Иван Ургант получил орден Звезды Италии

«Позвольте выразить глубочайшую признательность и благодарность за столь высокую честь, оказанную мне президентом Итальянской Республики, советом ордена и вами лично», – поблагодарил Ургант посла на итальянском языке.

В специальном выпуске шоу «Вечерний Ургант. Ciao, 2020!» Ургант и команда стилизовали современные российские хиты под концерты итальянской эстрады 1980-х годов, поэтому программа имела успех не только у российской аудитории, но и у итальянской. Орден Звезды Италии – государственная награда из пяти степеней, которую присуждает президент Италии по предложению главы МИДа. В недавнем выпуске «Вечернего Урганта» Иван в своей авторской ироничной манере обыграл новость о получении награды – он вышел к зрителям с треуголкой в руке и широкой лентой через плечо, пародируя королевского придворного.

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