Андрея Звягинцева выводят из искусственной комы

На днях стало известно, что российский режиссёр Андрей Звягинцев госпитализирован в немецкую клинику с 90%-м поражением лёгких
. По информации Telegram-канала NEWS.ru
, врачи ввели Звягинцева в искусственную кому.
Источники сообщают, что в лучшем случае режиссёр сможет вернуться к творческой деятельности в следующем году. По словам его бывшей жены Инны Мишуковой
, в его состоянии наблюдаются незначительные улучшения.
«Я общалась с его близкими друзьями. И, насколько мне известно, он лечится в Германии, и ему сейчас, наоборот, лучше, пошла положительная динамика
», — приводит её слова издание «Вечерняя Москва
».
Сегодня стало известно, что медики отключили Звягинцева от аппарата ЭКМО, который нужен для насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. По информации «Комсомольской правды»
, врачи приняли решение вывести его из медикаментозного сна.
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