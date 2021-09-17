Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Андрея Звягинцева выводят из искусственной комы

17 сентября
2021 год

Лайфстайл >>
17 сентября 2021
На днях стало известно, что российский режиссёр Андрей Звягинцев госпитализирован в немецкую клинику с 90%-м поражением лёгких. По информации Telegram-канала NEWS.ru, врачи ввели Звягинцева в искусственную кому.

Андрея Звягинцева выводят из искусственной комы

Источники сообщают, что в лучшем случае режиссёр сможет вернуться к творческой деятельности в следующем году. По словам его бывшей жены Инны Мишуковой, в его состоянии наблюдаются незначительные улучшения.

«Я общалась с его близкими друзьями. И, насколько мне известно, он лечится в Германии, и ему сейчас, наоборот, лучше, пошла положительная динамика», — приводит её слова издание «Вечерняя Москва».

Сегодня стало известно, что медики отключили Звягинцева от аппарата ЭКМО, который нужен для насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. По информации «Комсомольской правды», врачи приняли решение вывести его из медикаментозного сна.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
У Андрея Звягинцева диагностировали сильное поражение легких
Поиск по меткам
здоровьекоронавирус
персоны
Андрей Звягинцев

фотографии >>
Андрея Звягинцева выводят из искусственной комы фотографии
Андрея Звягинцева выводят из искусственной комы фотографии
Андрея Звягинцева выводят из искусственной комы фотографии
Андрея Звягинцева выводят из искусственной комы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Шухрат Иргашев
17 сентября ушёл из жизни актёр Шухрат Иргашев.

День рождения >>

Евгений Антропов
Наталья Гребёнкина
Георге Грыу
Мария Казначеева
Янина Лисовская
Георгий Менглет
Владимир Меньшов
Дмитрий Мухин
Ольга Олексий
Фёдор Стуков
Энн Бэнкрофт
Дениз Грей
Родди Макдауэлл
Жизель Паскаль
Кассандра Питерсон
Джон Риттер
Анна Цесляк
все родившиеся 17 сентября >>

Афиша кино >>

Молчание ягнят
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 1990
Безумное кино для взрослых
сатира, комедия, драма
Румыния,Хорватия,Чехия,Люксембург, 2021
Узники страны призраков
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
США, Япония, 2021
Холостяк на свадьбе
комедия, экранизация
Франция, 2020
Всё о сексе
комедия
США, 2020
Дюна
драма, нуар (черный фильм), приключения, экранизация
Великобритания, Венгрия, Канада, США, 2021
Крик. Кровавое посвящение
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Любовь, страх и ненависть
драма
Ирландия, Канада, 2020
Литл Гром
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, Франция, 2020
Маски для Николаса
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2020
Мотель «Нигде»
драма, комедия, музыкальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Сюзанна Андлер
драма
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен