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Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ

17 сентября
2021 год

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17 сентября 2021
Накануне в Государственном академическом театре имени Моссовета состоялась торжественная церемония вручения премии GQ «Мужчины года — 2021». Лучшим режиссёром года по версии издания стал Данила Козловский, снявший картину «Чернобыль», а награду за актёрское мастерство получил Иван ЯнковскийТопи», «Огонь»). В номинации «Лицо с экрана» победителем стал Антон Лапенко, а «Автором года» признан Дмитрий Глуховский. В номинации «Инноватор года» от Gillette отметился актёр Никита Кукушкин.

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Данила Козловский

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Никита Кукушкин

Среди гостей мероприятия были замечены Анна Чиповская, Наталья Ионова, Руслан Усачев, Надежда Сысоева, Полина Гагарина, Варвара Шмыкова, Ян Гэ, Дмитрий Шепелев, Анна Седокова, Алексей Серебряков, Екатерина Волкова, Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Константин Крюков, Игорь Верник, Кирилл Серебренников, Дима Билан, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Екатерина Варнава, Александр Гудков, Алексей Чадов, Мария Шумакова, Андрей Малахов и многие другие.

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Алексей Чадов и Лейсан Галимова

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Дима Билан

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Сергей Бурунов

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Екатерина Варнава

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Игорь Верник

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Екатерина Волкова

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Ирина Горбачева и Антон Савлепов

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Александр Гудков

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Егор Корешков

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Ингрид Олеринская

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Алексей Серебряков с дочерью Дарьей

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Кирилл Серебренников

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Анна Чиповская

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Мария Шумакова

Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ
фото: Ян Гэ
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обсуждение >>
№ 1
Диана Лунит (Санкт-Петербург)   17.09.2021 - 23:29
Премия хорошая, хорошо б премию от зрителей вручали. А фильм Данилы Козловского жду тот, о котором у вас читала - "Карамора". читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ фотографии
Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ фотографии
Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ фотографии
Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ фотографии
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