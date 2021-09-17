Данила Козловский стал лучшим режиссёром по версии GQ

Накануне в Государственном академическом театре имени Моссовета
состоялась торжественная церемония вручения премии GQ «Мужчины года — 2021». Лучшим режиссёром года по версии издания стал Данила Козловский
, снявший картину «Чернобыль
», а награду за актёрское мастерство получил Иван Янковский
(«Топи
», «Огонь
»). В номинации «Лицо с экрана» победителем стал Антон Лапенко
, а «Автором года» признан Дмитрий Глуховский
. В номинации «Инноватор года» от Gillette отметился актёр Никита Кукушкин
.
фото: Данила Козловский
фото: Никита Кукушкин
Среди гостей мероприятия были замечены Анна Чиповская
, Наталья Ионова
, Руслан Усачев
, Надежда Сысоева
, Полина Гагарина
, Варвара Шмыкова
, Ян Гэ
, Дмитрий Шепелев
, Анна Седокова
, Алексей Серебряков
, Екатерина Волкова
, Павел Воля
и Ляйсан Утяшева
, Константин Крюков
, Игорь Верник
, Кирилл Серебренников
, Дима Билан
, Ирина Горбачева
, Сергей Бурунов
, Екатерина Варнава
, Александр Гудков
, Алексей Чадов
, Мария Шумакова
, Андрей Малахов
и многие другие.
фото: Алексей Чадов и Лейсан Галимова
фото: Дима Билан
фото: Сергей Бурунов
фото: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов
фото: Екатерина Варнава
фото: Игорь Верник
фото: Екатерина Волкова
фото: Павел Воля и Ляйсан Утяшева
фото: Ирина Горбачева и Антон Савлепов
фото: Александр Гудков
фото: Егор Корешков
фото: Ингрид Олеринская
фото: Алексей Серебряков с дочерью Дарьей
фото: Кирилл Серебренников
фото: Анна Чиповская
фото: Мария Шумакова фото: Ян Гэ
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