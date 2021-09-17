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Деконструкция «Андрей Рублёв»
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Паулина Андреева снялась в клипе Гриши Урганта

17 сентября
2021 год

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17 сентября 2021
Паулина Андреева исполнила главную женскую роль в клипе альтер эго Ивана Урганта. Новая композиция исполнителя Grisha Urgant под названием «Ночной каприз» — кавер на песню группы «Моральный кодекс».

Паулина Андреева снялась в клипе Гриши Урганта

По сюжету герой Ивана Урганта останавливается в номере мотеля с потайной комнатой, способной исполнять желания. Он бросает монетку в специальный аппарат, и перед ним предстаёт героиня Паулины Андреевой, отгороженная прозрачным стеклом. Девушка очень приглянулась Урганту, и он раз за разом бросает монетки в заветный автомат. В конце концов отношения персонажей приводят к тому, что всё вокруг начинает полыхать.

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Паулина Андреева снялась в клипе Гриши Урганта фотографии
Паулина Андреева снялась в клипе Гриши Урганта фотографии
Паулина Андреева снялась в клипе Гриши Урганта фотографии
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