Паулина Андреева снялась в клипе Гриши Урганта

Паулина Андреева исполнила главную женскую роль в клипе альтер эго Ивана Урганта. Новая композиция исполнителя Grisha Urgant под названием «Ночной каприз» — кавер на песню группы «Моральный кодекс».
По сюжету герой Ивана Урганта останавливается в номере мотеля с потайной комнатой, способной исполнять желания. Он бросает монетку в специальный аппарат, и перед ним предстаёт героиня Паулины Андреевой, отгороженная прозрачным стеклом. Девушка очень приглянулась Урганту, и он раз за разом бросает монетки в заветный автомат. В конце концов отношения персонажей приводят к тому, что всё вокруг начинает полыхать.
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