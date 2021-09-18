Шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix

Грузинская и советская шахматистка Нона Гаприндашвили
подала иск против Netflix из-за сериала «Ход Королевы»
. В одной из серий во время решающего турнира главной героини Бет Хармон с мужчинами-шахматистами закадровый голос назвал Нону чемпионкой мира среди женщин, которая никогда не играла против мужчин. По словам защитников Ноны, это недостоверная информация. Об этом сообщает «ТАСС»
.
«Мы давно работали над иском, практически сразу после того, как вышел этот сериал. В одном из эпизодов, относящемся к 1968 году, комментатор говорит, что есть шахматистка Нона Гаприндашвили, которая никогда не играла с мужчинами-шахматистами. Это неверное суждение»,
– заявила защитница Ноны Майя Мцариашвили
. По словам истцов, к 1968 году Гаприндашвили сыграла с более чем 50 шахматистами мира.
В недавнем интервью
Гаприндашвили отметила, что в сериале «пытались создать вымышленный персонаж, который прокладывает путь для других женщин, но в реальности к тому моменту я уже проложила этот путь и вдохновила многие поколения»
.
Нона также считает недопустимым, что в сериале её называют русской шахматисткой. Как отмечают защитники Ноны, «Netflix назвал её русской, хотя знал, что она грузинка и что грузины пострадали от российского господства, когда были частью Советского Союза»
. В качестве возмещения ущерба Гаприндашвили требует 5 млн долларов и опровержения реплики из сериала. В ответ Netflix заявили
, что «с уважением относятся к Гаприндашвили и её блестящей карьере»
, но претензии шахматистки назвали «необоснованными»
и пообещали «энергично»
отстаивать дело в суде.
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