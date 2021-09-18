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Джессика Честейн прокомментировала слухи о романе с Оскаром Айзеком

18 сентября
2021 год

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18 сентября 2021
Совместное появление Джессики Честейн и Оскара Айзека на красной дорожке Венецианского кинофестиваля можно сравнить только с выходом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. И если вторые официально заявили о романе и могут себе позволить страстно держаться друг за друга под вспышками камер, то к Джессике и Оскару у публики появились вопросы. В передаче «Позднее шоу со Стивеном Кольбером» актриса прокомментировала поцелуй Оскара и взаимные влюблённые взгляды.

Джессика Честейн прокомментировала слухи о романе с Оскаром Айзеком

Как только ведущий заговорил про картину «Сцены из супружеской жизни», в которой Честейн и Айзек сыграли главные роли, актриса прервала его и воскликнула: «Я знаю, о чём вы хотите спросить!» Джессика рассказала, что они с Оскаром давние друзья и вместе учились в колледже, но сейчас каждый из них состоит в супружеских отношениях. Поэтому ни о каком романе не может быть речи.

«Мы дружим более 20 лет. И если за это время между нами ничего не произошло, этого и не произойдет. Извините, что рассказываю это всем, просто я знаю, что люди были очень взволнованы этим эпизодом», – попыталась оправдаться Джессика.

Ведущий решил показать Джессике главный кадр с красной дорожки, где Оскар нежно целует её в руку. В ответ актриса воскликнула: «Это замедленная съемка! И я здесь смотрю прямо вперед. Я даже не понимала, что он делал, пока фотографы не засмеялись». Однако ведущий настаивал на симпатии в этой паре и предположил, что «не Джессика потерялась в Оскаре Айзеке, а Оскар Айзек в Джессике Честейн». Комментариев от Оскара пока не последовало.
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Джессика Честейн прокомментировала слухи о романе с Оскаром Айзеком фотографии
Джессика Честейн прокомментировала слухи о романе с Оскаром Айзеком фотографии
Джессика Честейн прокомментировала слухи о романе с Оскаром Айзеком фотографии
Джессика Честейн прокомментировала слухи о романе с Оскаром Айзеком фотографии
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