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Шэрон Стоун рассказала о смерти 11-месячного племянника

18 сентября
2021 год

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18 сентября 2021
27 августа Шэрон Стоун поделилась новостью о трагедии в семье: её 11-месячный племянник Ривер скончался из-за полного отказа органов. На днях в интервью изданию «People» актриса призналась: её семья решила пожертвовать органы малыша на спасение чужих жизней.

Шэрон Стоун рассказала о смерти 11-месячного племянника

«Мой крестник смог спасти три жизни — двух младенцев и 45-летнего мужчину. Это стало святилищем для нашей семьи. Я могу только сказать, что вы никогда, никогда не знаете, когда случится трагедия в вашей жизни или в вашей семье, но эта возможность стать донором органов спасла нас, спасла нашу семью. Многие люди думают об этом по-разному, но, в конце концов, это успокоило нас», – поделилась переживания Стоун. После смерти племянника актриса поделилась в своём Инстаграме видео с малышом, чтобы почтить его память.
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Шэрон Стоун рассказала о смерти 11-месячного племянника фотографии
Шэрон Стоун рассказала о смерти 11-месячного племянника фотографии
Шэрон Стоун рассказала о смерти 11-месячного племянника фотографии
Шэрон Стоун рассказала о смерти 11-месячного племянника фотографии
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