Снять штаны, напиваться, ругаться матом: Никита Михалков о свободе в театре и кино

В недавнем интервью Никита Михалков
поднял важные для индустрии кино и театра вопросы. Он высказался о пагубном влиянии сериалов на актёрскую школу
, о конфликте поколений актёров и зависти
, а также о конвейерном производстве контента для небольшой зрительской тусовки
. Одной из таких тем стал вопрос о свободе молодого поколения артистов: свобода – это когда на сцене всё дозволено, или это мастерство владения профессиональным навыком в такой степени, что актёру «всё дозволенное» на сцене становится ненужным?
«Можно снять штаны, блевать, напиваться, ругаться матом. Но это условность, которая создает видимость свободы. Свободное и независимое обладание профессией, когда ты можешь всё, когда ты вооружен технически, как ремесленник, если хотите, — вот свобода, которую я признаю. Свобода быть разнообразным и интересным в том, что ты делаешь. Очень просто сделать Тузенбаха гомосексуалистом, трёх сестер лесбиянками, и чтобы их играли трансгендеры. Ну и что? А сыграть по тексту так, чтобы зрители плакали в зале, — это другое»
, – заявил Никита Сергеевич.
Он также отметил, что актёрское мастерство заменить свободой невозможно. На спектаклях он всегда видит, что актёру было трудно исполнить, а что нет, и восхищается теми моментами, где непонятно, как артисту удалось преодолеть себя и высококлассно отыграть роль.
«Невозможно свободой заменить мастерство. Я смотрю спектакль и вижу, что вот это сделать было нетрудно, а вот это — трудно, так трудно, что я даже не понимаю, как это удалось. Вот тогда — да, я восхищаюсь. Как зрителю, мне свобода мало интересна. Хочу видеть, что за этим».
Рассуждая о проблемах молодого поколения актёров, Михалков отметил, что чисто техническое исполнение роли на сцене не имеет ничего общего с талантом, благодаря которому актёр способен показать зрителю мир таким, каким он сам его чувствует и представляет.
«Они научились «как», но не все понимают «что». «Как делать» — можно и зайца научить играть на барабане. «Что делать» — взгляд на вещи, point of view, «что ты видишь в том, что ты видишь». Как сделать так, чтобы другие увидели то же, что и ты? Вот это уже талант»
, – подытожил Михалков.
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