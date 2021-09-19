Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»

14 сентября в кинотеатре «Художественный» стостоялась российская премьера фильма Карена Оганесяна
«Молоко
». Картину публике представила съемочная группа: режиссер, продюсеры Полина Иванова
, Ирина Воронова
, автор сценария Екатерина Мавроматис
, актеры Андрей Бурковский
, Юрий Колокольников
, Евгения Каверау
, Эрик Панич
. Исполнительница главной роли Юлия Пересильд
поприветствовала гостей с экрана кинотеатра, так как находится в изоляции перед полетом в космос.
фото: Юлия Пересильд
Первыми зрителями фильма стали Павел Прилучный
, Анастасия Уколова
, Жора Крыжовников
, Валерия
и Иосиф Пригожин
, Полина Ауг
, DJ Groove
, Сэм Пикар
, Саша Попова
, Тимур Цыренов
, Алена Водонаева
, Елена Борщёва
, Ирина Рудоминская
, Настя
и Катя Twins Russian
, Кирилл Волик
, Инна Любимова
, Мария Гончарук
.
фото: Карен Оганесян
фото: Евгения Каверау
фото: Эрик Панич
фото: Алена Водонаева
фото: Андрей Бурковский с супругой
фото: Юрий Колокольников
фото: DJ Groove с сыном
фото: Елена Борщёва
фото: Павел Прилучный
фото: Полина Ауг и Юрий Дейнекин
фото: Анастасия Уколова и Алиса Лозовская
«Молоко
» в российском прокасте с 23 сентября 2021 года.
обсуждение >>