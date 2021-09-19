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Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»

19 сентября
2021 год

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19 сентября 2021
14 сентября в кинотеатре «Художественный» стостоялась российская премьера фильма Карена Оганесяна «Молоко». Картину публике представила съемочная группа: режиссер, продюсеры Полина Иванова, Ирина Воронова, автор сценария Екатерина Мавроматис, актеры Андрей Бурковский, Юрий Колокольников, Евгения Каверау, Эрик Панич. Исполнительница главной роли Юлия Пересильд поприветствовала гостей с экрана кинотеатра, так как находится в изоляции перед полетом в космос.

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»
фото: Юлия Пересильд

Первыми зрителями фильма стали Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Жора Крыжовников, Валерия и Иосиф Пригожин, Полина Ауг, DJ Groove, Сэм Пикар, Саша Попова, Тимур Цыренов, Алена Водонаева, Елена Борщёва, Ирина Рудоминская, Настя и Катя Twins Russian, Кирилл Волик, Инна Любимова, Мария Гончарук.

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»
фото: Карен Оганесян

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»
фото: Евгения Каверау

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»
фото: Эрик Панич

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»
фото: Алена Водонаева

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»
фото: Андрей Бурковский с супругой

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»
фото: Юрий Колокольников

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»
фото: DJ Groove с сыном

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»
фото: Елена Борщёва

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»
фото: Павел Прилучный

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»
фото: Полина Ауг и Юрий Дейнекин

Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»
фото: Анастасия Уколова и Алиса Лозовская

«Молоко» в российском прокасте с 23 сентября 2021 года.
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Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко» фотографии
Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко» фотографии
Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко» фотографии
Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко» фотографии
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