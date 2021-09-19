Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»

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Юрий Колокольников, Анастасия Уколова и Павел Прилучный на премьере фильма «Молоко»

18 сентября

Снять штаны, напиваться, ругаться матом: Никита Михалков о свободе в театре и кино

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