Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»

Накануне состоялась торжественная церемония открытия
32-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Смотр пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября. Жюри основного конкурса возглавила Чулпан Хаматова
, а помогать ей определять победителей будут Пётр Буслов
, продюсер Пётр Ануров
, сценарист Олег Маловичко
, киновед Лилия Немченко
, оператор Юрий Никогосов
и актёр Пётр Федоров
. В жюри короткого метра под началом Ингеборги Дапкунайте
вошли актер Юра Борисов
, продюсер Наталья Дрозд
, сценарист Андрей Золотарёв
и кинокритик Егор Москвитин
.
Перед началом мерояприятия гости фестиваля традиционно прошлись по красной дорожке, чтобы сфотографироваться и поприветствовать поклонников. Среди них в этом году оказались Катерина Шпица
, Ирина Горбачёва
, Александр Роднянский
, Виктория Толстоганова
, Любовь Толкалина
, Ирина Гринёва
, Светлана Иванова
, Сергей Бурунов
, Варвара Шмыкова
, Нонна Гришаева
, Равшана Куркова
, Егор Корешков
, Екатерина Волкова
, Джаник Файзиев
, Фёдор Бондарчук
, Юрий Стоянов
, Владимир Хотиненко
, Анна Чурина
, Ситора Алиева
, Алексей Агранович
и многие другие.
фото: Катерина Шпица
фото: Виктория Толстоганова
фото: Ингеборга Дапкунайте
фото: Ирина Горбачёва
фото: Любовь Толкалина
фото: Ирина Гринёва
фото: Светлана Иванова
фото: Сергей Бурунов
фото: Варвара Шмыкова
фото: Нонна Гришаева
фото: Равшана Куркова
фото: Чулпан Хаматова
фото: Егор Корешков
фото: Екатерина Волкова
фото: Фёдор Бондарчук
фото: Ситора Алиева
фото: Пётр Буслов
фото: Рената Пиотровски
фото: Алиса Хазанова
фото: Анна Чурина
фото: Екатерина Вуличенко
фото: Светлана Камынина
фото: Юрий Стоянов с супругой
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук фото: Пётр Шепотинник
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