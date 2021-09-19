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Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»

19 сентября
2021 год

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19 сентября 2021
Накануне состоялась торжественная церемония открытия 32-го российского кинофестиваля «Кинотавр». Смотр пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября. Жюри основного конкурса возглавила Чулпан Хаматова, а помогать ей определять победителей будут Пётр Буслов, продюсер Пётр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актёр Пётр Федоров. В жюри короткого метра под началом Ингеборги Дапкунайте вошли актер Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарёв и кинокритик Егор Москвитин.

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»

Перед началом мерояприятия гости фестиваля традиционно прошлись по красной дорожке, чтобы сфотографироваться и поприветствовать поклонников. Среди них в этом году оказались Катерина Шпица, Ирина Горбачёва, Александр Роднянский, Виктория Толстоганова, Любовь Толкалина, Ирина Гринёва, Светлана Иванова, Сергей Бурунов, Варвара Шмыкова, Нонна Гришаева, Равшана Куркова, Егор Корешков, Екатерина Волкова, Джаник Файзиев, Фёдор Бондарчук, Юрий Стоянов, Владимир Хотиненко, Анна Чурина, Ситора Алиева, Алексей Агранович и многие другие.

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Катерина Шпица

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Виктория Толстоганова

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Ингеборга Дапкунайте

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Ирина Горбачёва

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Любовь Толкалина

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Ирина Гринёва

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Светлана Иванова

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Сергей Бурунов

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Варвара Шмыкова

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Нонна Гришаева

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Равшана Куркова

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Чулпан Хаматова

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Егор Корешков

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Екатерина Волкова

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Фёдор Бондарчук

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Ситора Алиева

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Пётр Буслов

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Рената Пиотровски

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Алиса Хазанова

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Анна Чурина

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Екатерина Вуличенко

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Светлана Камынина

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Юрий Стоянов с супругой

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук

Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр»
фото: Пётр Шепотинник
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Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр» фотографии
Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр» фотографии
Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр» фотографии
Катерина Шпица, Равшана Куркова и Любовь Толкалина на открытии фестиваля «Кинотавр» фотографии
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