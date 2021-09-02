«Он меня очень сильно задел»: Семён Трескунов о конфликте с Никитой Михалковым

21-летний Семён Трескунов
стал гостем нового эпизода YouTube-шоу на канале «Юзефович»
и дал большое интервью, в котором прокомментировал конфликт с Никитой Сергеевичем Михалковым
. В феврале 2021 года Михалков в своей авторской программе «Бесогон ТВ» упрекнул
Семёна, Сашу Бортич
, Павла Деревянко
и других актёров в том, что, имея зарплаты в 200-300 тысяч рублей, они недовольны политической ситуацией и призывают молодежь выходить на улицы. Трескунов оскорбился и записал ответное видео-обращение
к Михалкову.
«Мы протестуем против государственности, которая здесь сформировалась за эти 20 лет, и неотъемлемыми компонентами которой являются замалчивание, ложь, беззаконие, несправедливость, беспредел и унижение человеческого достоинства. Я лишен права голоса, и это каждый день унижает моё человеческое достоинство. Вот против чего я протестую»
, – обратился к Михалкову Трескунов.
В интервью с Галиной Юзефович
Семён рассказал о том, как он решился на такой провокационный ответ мастодонту российского кинематографа и какие санкции это за собой повлекло. Актёр признался, что перед публичным обращением к Михалкову сомнения его всё-таки одолевали. Прежде чем публиковать ответ, он посоветовался с Жорой Крыжовниковым
, который тогда тоже подверг критике Михалкова
, и последовал его совету: «подчиниться внутренней правде».
«Как бы мне не хотелось думать, что это было осознанно и поступательно, конечно, в этом было больше юношеского безрассудства. Он меня очень сильно задел. Меня переполняло смятение, потому что он – глыба, человек, которого все уважают. Но мне показалось, что тогда он переступил за некий этический предел. Он лишился этой весовой категории. Мне кажется, единственное, что придает человеку вес – его подход к этике. Я почувствовал, что та фальшивая интонация, в которой он пытался обвинить меня, в нём самом сквозит. Я не хотел, чтобы он обиделся. Я не пытался его обесценить как творческую единицу, унизить его человеческое достоинство»
, – признал Семён в интервью Юзефович.
Трескунов также рассказал о последствиях конфликта: Никита Сергеевич – важная фигура в киноиндустрии, поэтому перекрыть путь в карьеру для восходящей звезды ему подвластно. Однако в паранойю Семён не впадает и не обвиняет Михалкова зря.
«Подозревал определенный стоп-сигнал от индустрии. Не раз я приходил на пробы, а люди потом пропадали. Знакомые знакомых передавали, мол, ну, вот теперь так. Апофеозом всего это стал момент, когда сериал для канала СТС, который очень дорог был моему сердцу, вышел летом, в несезон, и его практически никто не посмотрел. Возможно, это слишком притянуто за уши. Давайте не думать о Никите Сергеевиче плохо. Какой смысл ему мстить подростку?»
, – заключил Семён.
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