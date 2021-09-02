«Людей стравливают друг с другом»: Мария Шукшина о культуре общения россиян

На днях Мария Шукшина
, принимая почётный орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, заявила о том, что в стране царит «вирус бескультурья» и отсутствует духовно-нравственная основа. Об этом сообщило издание «РИА Новости»
.
«Я благодарю за награду, но чтобы с гордостью носить эту медаль за заслуги перед Отечеством, нужно об отечестве и говорить. Говорить правду. А правда в том, что у нас, простите, беда. И в сфере близкой мне – прежде всего, в культуре. Вирус бескультурья гораздо опаснее, чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя, и примеров исторических тому масса»
, – сказала актриса на торжественной церемонии.
«Культура речи, культура общения убивается на глазах, людей стравливают друг с другом. Невооруженным взглядом видно, что идет социальный эксперимент, люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить»
, – заявила Мария.
Кроме Шукшиной почётной награды удостоились Вячеслав Добрынин
, Юрий Стоянов
, Олеся Железняк
и другие артисты. Во время своего награждения Стоянов ответил Марие.
«Это вторая грамота после 4 класса за сбор металлолома. Между этими двумя грамотами большая жизнь – моя и моей страны. Не полемизируя с Марией, я бы сказал одну очень простую вещь. В моей профессии, в моем возрасте конкуренция уменьшается всё время по естественным причинам. Но профессия моя счастливая: я сейчас поеду домой, выучу чужие слова, сделаю их своими и буду мирить людей»
, – миротворчески заключил Юрий Николаевич.
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