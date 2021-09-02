Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол

Эпоха постковидных фестивалей продолжается: 1 сентября стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль – старейший в мире киносмотр, который, не изменяя традиции, вновь пройдёт на острове Лидо. Ближайшие 10 дней внимание будет приковано к бомонду мирового кинематографа, фланирующего по красной дорожке главного события из мира кино. Первые гости фестиваля уже прибыли на остров и даже успели посмотреть фильм открытия – «Параллельные матери» Педро Альмодовара
. Среди зрителей и участников торжественной церемонии были замечены актрисы Кирстен Данст
, Мэгги Джилленхол
, Пенелопа Крус
, режиссёр Паоло Соррентино
и другие артисты. В состав жюри основного конкурса вошли режиссёры Пон Чжун Хо
, Хлоя Чжао
, Саверио Костанцо
, актрисы Виржини Эфира
, Синтия Эриво
, Сара Гадон
и документалист Александр Нанау
.
фото: Кирстен Данст
фото: Педро Альмодовар и Пенелопа Крус
фото: Паоло Соррентино
фото: Мэгги Джилленхол
фото: Серена Росси
фото: Пенелопа Крус фото: Тейлор Хэкворд и Хелен Миррен
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