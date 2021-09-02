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Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол

2 сентября
2021 год

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2 сентября 2021
Эпоха постковидных фестивалей продолжается: 1 сентября стартовал 78-й Венецианский кинофестиваль – старейший в мире киносмотр, который, не изменяя традиции, вновь пройдёт на острове Лидо. Ближайшие 10 дней внимание будет приковано к бомонду мирового кинематографа, фланирующего по красной дорожке главного события из мира кино. Первые гости фестиваля уже прибыли на остров и даже успели посмотреть фильм открытия – «Параллельные матери» Педро Альмодовара. Среди зрителей и участников торжественной церемонии были замечены актрисы Кирстен Данст, Мэгги Джилленхол, Пенелопа Крус, режиссёр Паоло Соррентино и другие артисты. В состав жюри основного конкурса вошли режиссёры Пон Чжун Хо, Хлоя Чжао, Саверио Костанцо, актрисы Виржини Эфира, Синтия Эриво, Сара Гадон и документалист Александр Нанау.

Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол
фото: Кирстен Данст

Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол
фото: Педро Альмодовар и Пенелопа Крус

Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол
фото: Паоло Соррентино

Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол
фото: Мэгги Джилленхол

Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол
фото: Серена Росси

Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол
фото: Пенелопа Крус

Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол
фото: Тейлор Хэкворд и Хелен Миррен
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Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол фотографии
Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол фотографии
Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол фотографии
Венеция-2021: Кирстен Данст, Пенелопа Крус и Мэгги Джилленхол фотографии
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