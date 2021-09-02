Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина

В последние дни лета Венеция стала центром притяжения для любителей высокой моды и мирового кинематографа. В минувшие выходные «Dolce & Gabbana» провели серию fashion-презентаций, под открытом небом на площади Сан-Марко. Модели, разодетые в наряды с декоративными перьями, камнями, муранским стеклом и вышивкой, дефилировали под классическую итальянскую музыку Антонио Вивальди, а звёздные гости спешили блеснуть перед камерой, чтобы украсить страницы и обложки осеннего глянца. Громом среди ясного итальянского неба стали Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи, Хайди Клум и другие.
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