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Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина

2 сентября
2021 год

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2 сентября 2021
В последние дни лета Венеция стала центром притяжения для любителей высокой моды и мирового кинематографа. В минувшие выходные «Dolce & Gabbana» провели серию fashion-презентаций, под открытом небом на площади Сан-Марко. Модели, разодетые в наряды с декоративными перьями, камнями, муранским стеклом и вышивкой, дефилировали под классическую итальянскую музыку Антонио Вивальди, а звёздные гости спешили блеснуть перед камерой, чтобы украсить страницы и обложки осеннего глянца. Громом среди ясного итальянского неба стали Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес, Моника Беллуччи, Хайди Клум и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Филипп Киркоров и Дженнифер Лопес

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Филипп Киркоров и Моника Беллуччи

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Хайди Клум

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Сидни Суини


В это же время в Москве проходила закрытая презентация аромата «Miss Doir», на которой гостям представили новый видеоролик с Натали Портман в главной роли, снятый эксклюзивно для бренда. Среди гостей торжества были замечены Анна Цуканова-Котт, Даша Чаруша, Надежда Сысоева, Светлана Устинова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Анна Цуканова-Котт

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Даша Чаруша

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Надежда Сысоева

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Светлана Устинова


28 августа на «Стрелке» завершился VI ежегодный кинофестиваль Strelka Film Festival, на закрытии которого показали авторскую картину «Сядь за руль моей машины», снятую по рассказу Харуки Мураками и получившую приз за лучший сценарий 74-го Каннского фестиваля. На церемонию закрытия и показ фильма пришли Любовь Толкалина и Мария Михалкова-Кончаловская, Максим Виторган и Нино Нинидзе, Виктория Исакова, Александр Горчилин и Галарина Долговых, Артём Немов и другие артисты.

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Мария Михалкова-Кончаловская и Любовь Толкалина

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Максим Виторган и Нино Нинидзе

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Виктория Исакова

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Александр Горчилин и Галарина Долговых

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Артём Немов

Детям тоже досталось немного праздника. 22 августа в Москве состоялась премьера мультфильма «Щенячий патруль в кино», который уже с 26 августа можно увидеть на большом экране. Среди первых зрителей были замечены Елена Борщёва с семьей, Эвелина Блёданс с сыном и бывшим мужем, Алёна Чехова и другие артисты.

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Елена Борщёва с семьёй

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Эвелина Блёданс с сыном и бывшим мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина
фото: Алёна Чехова
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Щенячий патруль в кино

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Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Филипп Киркоров, Дженнифер Лопес и Любовь Толкалина фотографии
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