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«Я не такая, как мои мама и папа»: Лили-Роуз Депп о своей карьере и влиянии родителей

2 сентября
2021 год

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2 сентября 2021
22-летняя Лили-Роуз Депп, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа, стала героиней фотосессии журнала «Interview» и дала небольшое интервью, в котором рассказала о воспитании в двуязычной семье и влиянии родительского успеха на свою карьеру. Для издания с актрисой побеседовала Кира Найтли – вместе с Лили-Роуз она снялась в картине «Тихая ночь», премьера которой запланирована на конец этого года.

«Я не такая, как мои мама и папа»: Лили-Роуз Депп о своей карьере и влиянии родителей


Лили-Роуз с детства жила на две страны: её мама – коренная француженка, а папа – американец. Поэтому актриса свободно говорит на двух языках. Кира Найтли расспросила Лили-Роуз о том, с какой культурой она себя идентифицирует и на каком языке ей проще выражать себя как актрису.

«Я в равной степени идентифицирую себя с обеими культурами. Мой папа – типичный американец, и мама – типичная француженка, и я выросла одновременно и в США, и во Франции. Я бы не сказала, что из-за этого чувствую себя как два разных человека, но мне ближе американское чувство юмора, чем французское. С мамой я говорю только на французском – для неё и для меня это важно. Но когда ты актриса – это неважно, на каком языке ты выражаешь свои эмоции. Они универсальны», – рассказала Лили-Роуз.

«Я не такая, как мои мама и папа»: Лили-Роуз Депп о своей карьере и влиянии родителей


«Когда у меня появятся дети, я обязательно буду разговаривать с ними и по-французски, и по-английски. Кстати, это дает возможность иметь «секретный» язык! Когда мы с братом учились в одной школе, мы всегда говорили только по-французски, когда хотели сказать друг другу что-то личное. И никто нас не понимал!»

Рассказывая о брате, актриса вспомнила о забавных школьных моментах.

«Мой брат младше меня на три года, иногда мы пересекались с ним в школе. Я бы не сказала, что он хотел иметь со мной дело! Он даже просил не общаться с ним и его друзьями! И я тогда отвечала: «Ты что, не хочешь, чтобы крутые старшие девчонки приходили с тобой поговорить? Что с тобой не так?» Но сейчас мы лучшие друзья», – поделилась Лили-Роуз.

«Я не такая, как мои мама и папа»: Лили-Роуз Депп о своей карьере и влиянии родителей


Детям известных родителей часто задают вопросы о том, как на их жизнь влияет успех мамы или папы. Лили-Роуз рассказала о своих тревогах по поводу восприятия её публикой и о собственной карьере.

«Конечно, страх был. Но эти мысли абсолютно нормальны. Я постоянно напоминаю себе, что все мы разные люди. Я не такая актриса, как мои мама и папа. Я очень индивидуальна. Мне часто приходится думать, что мы являемся продолжением своей семьи в том смысле, что они многое в нас вложили. Но это не значит, что нельзя стать индивидуальным творцом. Ваше искусство само по себе самоценно».

«Я не такая, как мои мама и папа»: Лили-Роуз Депп о своей карьере и влиянии родителей

Лили-Роуз призналась, что не имеет профильного образования и сильно комплексует из-за этого. Чтобы избавиться от синдрома самозванца Депп начала посещать тренера по сценическому искусству и сейчас чувствует себя превосходно: «Каждый раз, когда я выхожу после тренинга, мне кажется, будто я была на терапии, потому что я чувствую себя эмоционально и творчески живой», – заключила актриса.
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«Я не такая, как мои мама и папа»: Лили-Роуз Депп о своей карьере и влиянии родителей фотографии
«Я не такая, как мои мама и папа»: Лили-Роуз Депп о своей карьере и влиянии родителей фотографии
«Я не такая, как мои мама и папа»: Лили-Роуз Депп о своей карьере и влиянии родителей фотографии
«Я не такая, как мои мама и папа»: Лили-Роуз Депп о своей карьере и влиянии родителей фотографии
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