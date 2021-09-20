Кая Скоделарио станет мамой во второй раз

29-летняя Кая Скоделарио
готовится во второй раз стать мамой. Об этом она сообщила в своём инстаграме
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Британская актриса уже находится на внушительном сроке беременности. С мужем Бенджамином Уокером
Кая уже воспитывает сына, а теперь у них появится еще один малыш. Как призналась артистка, она хотела бы рассказать фанатам о своём положении, прикрепив профессиональное фото, однако она слишком устала, поэтому сообщила новость о беременности под более «домашним» снимком.
«Я пыталась повторить один из тех самых красивых снимков, которыми говорят о беременности: с красивым лугом, золотистым закатом, пучками сена, щенками и идеально подобранной одеждой, со всеми этими нежными кудрявыми волосами и всё такое, но внезапно я поняла, что я слишком устала. Ну что ж, вот я смущаюсь около зеркала, потому что я накрасилась впервые за 6 месяцев. Мы очень счастливы, это очевидно, но и очень устали».
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