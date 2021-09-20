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Кая Скоделарио станет мамой во второй раз

20 сентября
2021 год

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20 сентября 2021
29-летняя Кая Скоделарио готовится во второй раз стать мамой. Об этом она сообщила в своём инстаграме.

Кая Скоделарио станет мамой во второй раз

Британская актриса уже находится на внушительном сроке беременности. С мужем Бенджамином Уокером Кая уже воспитывает сына, а теперь у них появится еще один малыш. Как призналась артистка, она хотела бы рассказать фанатам о своём положении, прикрепив профессиональное фото, однако она слишком устала, поэтому сообщила новость о беременности под более «домашним» снимком.

«Я пыталась повторить один из тех самых красивых снимков, которыми говорят о беременности: с красивым лугом, золотистым закатом, пучками сена, щенками и идеально подобранной одеждой, со всеми этими нежными кудрявыми волосами и всё такое, но внезапно я поняла, что я слишком устала. Ну что ж, вот я смущаюсь около зеркала, потому что я накрасилась впервые за 6 месяцев. Мы очень счастливы, это очевидно, но и очень устали».
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Кая Скоделарио станет мамой во второй раз фотографии
Кая Скоделарио станет мамой во второй раз фотографии
Кая Скоделарио станет мамой во второй раз фотографии
Кая Скоделарио станет мамой во второй раз фотографии
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