Яна Крайнова сообщила о своей беременности

34-летняя звезда сериала «Дневник доктора Зайцевой
» Яна Крайнова
сообщила, что беременна. Она поделилась с подписчиками в инстаграме
фотографией с округлившимся животом.
Актриса предстала на снимках в платье свободного кроя и солнцезащитных очках. Фото она решила подписать довольно шутливо.
«Ну, поздравляйте! Ветром надуло»
.
Поклонники артистки тут же засыпали её теплыми словами и пожеланиями.
«Вот это новость! Поздравляю»; «Как же это здорово. Вам очень идет!»; «Какие неожиданные и приятные вести».
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