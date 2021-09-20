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Яна Крайнова сообщила о своей беременности

20 сентября
2021 год

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20 сентября 2021
34-летняя звезда сериала «Дневник доктора Зайцевой» Яна Крайнова сообщила, что беременна. Она поделилась с подписчиками в инстаграме фотографией с округлившимся животом.

Яна Крайнова сообщила о своей беременности

Актриса предстала на снимках в платье свободного кроя и солнцезащитных очках. Фото она решила подписать довольно шутливо.

«Ну, поздравляйте! Ветром надуло».

Поклонники артистки тут же засыпали её теплыми словами и пожеланиями.

«Вот это новость! Поздравляю»; «Как же это здорово. Вам очень идет!»; «Какие неожиданные и приятные вести».
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Яна Крайнова сообщила о своей беременности фотографии
Яна Крайнова сообщила о своей беременности фотографии
Яна Крайнова сообщила о своей беременности фотографии
Яна Крайнова сообщила о своей беременности фотографии
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