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Гарик Харламов привёл новую возлюбленную на открытие своей закусочной

20 сентября
2021 год

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20 сентября 2021
На днях в Москве открылась сеть закусочных актёра и юмориста Гарика Харламова. На вечеринку по случаю открытия заведений Харламов пришёл вместе со своей новой возлюбленной. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Гарик Харламов привёл новую возлюбленную на открытие своей закусочной

Вечером в одном из банкетных залов «Крокус Экспо» состоялась вечеринка, где Харламов с друзьями, звездами и гостями отметил открытие бизнеса. На видео, опубликованном в Тelegram-канале Super.ru, видно, как Харламов танцует с новой возлюбленной, актрисой Екатериной Ковальчук.

Это не первый раз, когда Харламова и Ковальчук застают вместе. Ранее сообщалось, что обоих заметили в Сочи. Юморист проводил время в компании возлюбленной, а также солистов группы Little Big.

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Гарик Харламов привёл новую возлюбленную на открытие своей закусочной фотографии
Гарик Харламов привёл новую возлюбленную на открытие своей закусочной фотографии
Гарик Харламов привёл новую возлюбленную на открытие своей закусочной фотографии
Гарик Харламов привёл новую возлюбленную на открытие своей закусочной фотографии
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