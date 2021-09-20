Гарик Харламов привёл новую возлюбленную на открытие своей закусочной

На днях в Москве открылась сеть закусочных актёра и юмориста Гарика Харламова
. На вечеринку по случаю открытия заведений Харламов пришёл вместе со своей новой возлюбленной. Об этом сообщает «Комсомольская правда
».
Вечером в одном из банкетных залов «Крокус Экспо» состоялась вечеринка, где Харламов с друзьями, звездами и гостями отметил открытие бизнеса. На видео, опубликованном в Тelegram-канале Super.ru
, видно, как Харламов танцует с новой возлюбленной, актрисой Екатериной Ковальчук
.
Это не первый раз, когда Харламова и Ковальчук застают вместе. Ранее сообщалось, что обоих заметили в Сочи
. Юморист проводил время в компании возлюбленной, а также солистов группы Little Big.
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