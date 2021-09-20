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Фёдор Добронравов рассказал о своём отце

20 сентября
2021 год

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20 сентября 2021
Фёдор Добронравов стал гостем шоу «Однажды». Актёр рассказал, как прошло его детство.

Фёдор Добронравов рассказал о своём отце

В откровенной беседе с журналистом актёр вспомнил, каким непростым было его детство, в котором отец пил и бил мать.

«Когда я родился, батя очень сильно пил и очень часто бил маму. И мы так, по соседям скрывались. И я примерно знал, что он может сделать. Но когда мне исполнилось семь лет, батя поставил рюмку на стол и до гробовой доски больше не касался никогда».

Он добавил, что после того, как отец бросил пить, в их семье наступила идиллия. Однако отказавшийся от пагубной привычки Добронравов-старший был строг по отношению к сыну.

«Но, когда я в детстве пытался проказничать, что-то там покуривать, батя мне сказал: «Если, сынок, я узнаю, я вот на одну ногу наступлю, за вторую потяну, разорву пополам и собакам выброшу». И этот образ выброшенного на съедение собакам так запал мне, я примерно знал, что батя может сделать со мной, — я видел это в детстве. Но меня он никогда пальцем не тронул. Никогда!»

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