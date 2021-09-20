Екатерина Васильева дала первое интервью после пострига

Прежде, чем уйти в Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь, Екатерина Сергеевна посещала храмы. Так, духовник поставил актрису перед выбором — либо театр, либо вера. После долгих раздумий Васильева решила завершить карьеру актрисы.
«Другого варианта нет. Не получится усидеть на двух стульях. Наверное, поэтому такой финал моей жизни. Сейчас я там, где и надо мне быть. Я пришла за спасением — это цель, почему я живу в монастыре. Бог меня привел».
Матушка Василиса (имя актрисы в монашестве — прим.ред.) заявила, что если раньше могла пропустить воскресную службу, то теперь полностью посвятила себя этому, ведь других дел у нее нет. Также артистка призналась, что играла в театре, так как ей внушили — важно быть известной и знаменитой. По словам Екатерины Сергеевны, ее относили к элите страны, теперь же она этим совсем не гордится.
«Интеллигенцию в шахты… Сколько зла принесла интеллигенция, неверующая, гордая. Талантливая, но опасная. Сколько народа совратила. Интеллигенция для меня словно растлители людей и молодежи. Это очень сложная тема. Есть бог и интеллигенция. Бог говорит, что так делать, а интеллигенция считает, что надо делать вот так. Это сродни сатанинскому началу».
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