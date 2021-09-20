Юлия Пересильд отправилась на Байконур

Юлия Пересильд
и Клим Шипенко
продолжают готовиться к полету на МКС, где 5 октября стартуют съемки фильма «Вызов
». Актриса в своём инстаграме
рассказала, что отправилась на космодром Байконур. Тренировки здесь продлятся еще три недели.
Актриса постоянно держит своих подписчиков в курсе происходящего. Не так давно она уже перечисляла, какие задачи стоят перед актёрами и что они должны уметь перед полётом в космос
. На днях стартовал последний этап подготовки.
«Завтрак. Важные слова от опытных космонавтов. Мама, папа, дети, моя Наташа… все еле сдерживают слезы… по глотку шампанского, проход по аллее до автобуса и вот мы в самолете, взлетаем на Байконур. Эмоций много. Но все под контролем. Счастья и вдохновения больше, чем всего остального! Впереди 3 недели подготовки на Байконуре, завтра первая примерка Ракеты. Всем любви!!!»
Юлия также поделилась, что теперь ей как никогда раньше нужна будет поддержка и энергия зрителей. Ответила актриса и хейтерам, которые критиковали будущую картину.
«Я знаю, вы всегда рядом! Не обижайтесь, если не ответила всем на поздравления, честно старалась всем. Уважаемые злопыхатели, не перетруждайтесь, мы уже встали на этот путь! И попробуем дойти до конца! Чего бы нам это не стоило. Мы взяли на себя эту ответственность. С нас и спросится, мы к этому готовы».
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