Марина Зудина, Игорь Верник и Александра Ревенко на премьере спектакля «Дядя Лёва»

18 сентября во Дворце на Яузе состоялась премьера спектакля Константина Богомолова«Дядя Лёва» по пьесе Леонида Зорина«Покровские ворота». Константин Богомолов рассказал, что делать спектакль в контексте любимого всеми фильма «Покровские ворота» было непросто. Однако он специально встречался с Леонидом Зориным, автором пьесы, чтобы спектакль получился не хуже.
«На Бронной когда-то был спектакль «Покровские ворота» в постановке Михаила Михайловича Козакова. Мои родители дружили с ним, и эта дружба перетекла в очень теплые отношения вплоть до самой его смерти. Мы долго говорили с ним о том, чтобы что-то вместе сделать. Делать спектакль в контексте легендарного фильма было непросто. Но это просто замечательная пьеса Леонида Зорина. Он скончался совсем недавно, но мы успели с ним встретиться. У Зорина это была лиричная чеховская история, она потом переросла в водевильный формат благодаря фильму. Для меня было важно, чтобы в театре снова появились «Покровские ворота», и чтобы там играли артисты, которые когда-то играли в старом спектакле Малой Бронной. «Дядя Лёва» — это дань той Бронной и тем 70-м».
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