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Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело»

21 сентября
2021 год

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21 сентября 2021
20 сентября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Дело» Алексея Германа-младшего. По сюжету профессор, специалист по литературе Серебряного века Давид Гурамович, обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, своё имя, а порой и за существование.

Мировая премьера картины прошла в программе «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля, а в России фильм впервые показали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге.

Актриса Алиса Хазанова, одна из гостей московской премьеры, поделилась своим впечатлением о фильме: «В камерных историях самое ценное, когда зритель может эмоционально поддержать героя и проникнуться его эмоциями и переживаниями. Так происходит и с «Делом», это очень человечное кино».

Картину зрителям представили Алексей Герман-младший, продюсеры Артём Васильев и Георгий Шабанов, сценаристка Мария Огнева, актрисы Светлана Ходченкова и Александра Бортич и другие члены съёмочной группы. Среди гостей премьеры можно было заметить Елену Лядову и Владимира Вдовиченкова, Алису Хазанову, Павла Лунгина, Екатерину Соколову, Тину Баркалаю и других. В широкий прокат фильм «Дело» выходит на этой неделе, 23 сентября.

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело»
фото: Светлана Ходченкова

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело»
фото: Александра Бортич

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело»
фото: Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело»
фото: Алиса Хазанова

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело»
фото: Павел Лунгин

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело»
фото: Тина Баркалая

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело»
фото: Екатерина Соколова
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Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело» фотографии
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело» фотографии
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело» фотографии
Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело» фотографии
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