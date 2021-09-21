Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и Светлана Ходченкова на премьере фильма «Дело»

20 сентября в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Дело»Алексея Германа-младшего. По сюжету профессор, специалист по литературе Серебряного века Давид Гурамович, обвиняет мэра провинциального городка в краже крупной суммы, но сам становится фигурантом дела о растрате и отправляется под домашний арест. Все вокруг советуют ему как можно скорее пойти на мировую, но Давид упрямо решает идти до конца. Он вступает в борьбу за свои идеалы, своё имя, а порой и за существование.
Актриса Алиса Хазанова, одна из гостей московской премьеры, поделилась своим впечатлением о фильме: «В камерных историях самое ценное, когда зритель может эмоционально поддержать героя и проникнуться его эмоциями и переживаниями. Так происходит и с «Делом», это очень человечное кино».
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