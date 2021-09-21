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Антона Анурова избили букетом после спектакля

21 сентября
2021 год

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21 сентября 2021
Зрительница избила букетом актёра Театра на Таганке Антона Анурова после показа спектакля «Вишневый сад». На традиционном поклоне после окончания действия, когда зрители вручают актёрам цветы, незнакомка подошла к Анурову и несколько раз ударила его букетом. Видео происшествия опубликовала в своём Инстаграм-аккаунте певица Марина Дрождина.

Антона Анурова избили букетом после спектакля

«Я думала, это часть спектакля. Оказалось нет. Она просто подошла и по-настоящему отхлестала живым букетом актёра прям у всех на глазах. Это вообще что?», – прокомментировала публикацию Марина. Она также предположила, что зрительница – бывшая возлюбленная артиста, или Антон отнял у неё роль в этом спектакле.

Антон Ануров дал комментарий издательству «Собеседник» и сообщил, что с нападавшей никогда знаком не был: «Я понятия не имею, кто это, и где я мог видеть эту девушку. Может, она так распереживалась из-за моей отрицательной роли? Если честно, уже бывали случаи провокаций со стороны моих поклонниц, но чтоб так… 30 сентября в театре состоится премьера спектакля «Земляничная поляна», где я также играю одну из ролей. На всякий случай, отойду подальше от края сцены на поклоне».

Сотрудники Театра на Таганке попросили нападавшую написать объяснительную. Однако девушка этого не сделала: сначала из-за агрессивного поведения, а позже она заплакала и не смогла рассказать о причинах своего поступка. Сотрудники театра предположили, что главным фактором стала ревность.
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Антона Анурова избили букетом после спектакля фотографии
Антона Анурова избили букетом после спектакля фотографии
Антона Анурова избили букетом после спектакля фотографии
Антона Анурова избили букетом после спектакля фотографии
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