Антона Анурова избили букетом после спектакля

Зрительница избила букетом актёра Театра на Таганке Антона Анурова
после показа спектакля «Вишневый сад». На традиционном поклоне после окончания действия, когда зрители вручают актёрам цветы, незнакомка подошла к Анурову и несколько раз ударила его букетом. Видео происшествия опубликовала в своём Инстаграм-аккаунте
певица Марина Дрождина
.
«Я думала, это часть спектакля. Оказалось нет. Она просто подошла и по-настоящему отхлестала живым букетом актёра прям у всех на глазах. Это вообще что?»
, – прокомментировала публикацию Марина. Она также предположила, что зрительница – бывшая возлюбленная артиста, или Антон отнял у неё роль в этом спектакле.
Антон Ануров дал комментарий издательству «Собеседник»
и сообщил, что с нападавшей никогда знаком не был: «Я понятия не имею, кто это, и где я мог видеть эту девушку. Может, она так распереживалась из-за моей отрицательной роли? Если честно, уже бывали случаи провокаций со стороны моих поклонниц, но чтоб так… 30 сентября в театре состоится премьера спектакля «Земляничная поляна», где я также играю одну из ролей. На всякий случай, отойду подальше от края сцены на поклоне»
.
Сотрудники Театра на Таганке попросили нападавшую написать объяснительную. Однако девушка этого не сделала: сначала из-за агрессивного поведения, а позже она заплакала и не смогла рассказать о причинах своего поступка. Сотрудники театра предположили, что главным фактором стала ревность.
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