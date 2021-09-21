Дэниел Крейг заявил, что роль Джеймса Бонда не должна играть женщина

Дэниел Крейг
, исполнитель роли Джеймса Бонда, высказался против того, чтобы роль агента 007 играла женщина. По его мнению, для актрис должны быть другие достойные женские роли. Об этом Крейг рассказал на «Radio Times»
.
«Почему женщина должна исполнять роль Джеймса Бонда? Должны быть роли не хуже, чем Джеймс Бонд, только для женщин»
, – заявил актёр.
Дэниел Крейг – не единственный, кто выступил против Джеймса Бонда в женском обличии. В прошлом году продюсер франшизы Барбара Брокколи в интервью с «Varity»
отметила, что «Джеймс Бонд может быть любого цвета кожи, но он мужчина»
. Она объяснила свои слова тем, что лучше уж придумать новых персонажей для женщин, чем отдавать роль, специально написанную как мужскую. В 2017 году похожую мысль в интервью с «Entertainment Tonight» высказала
актриса Холли Берри
.
В фильме франшизы о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
будет представлена первая женщина-агент 007, которую сыграет актриса Равшана Линч
. Она перевоплотится в Номи, секретного агента, которая получает звание агента 007, когда сам Бонд оказывается в изгнании. Кто будет играть роль Бонда в продолжении франшизы остаётся неясным, но есть предположения, что следующим кандидатом на роль агента 007 всё-таки может стать женщина или представитель этнического меньшинства.
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