Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Андрей Звягинцев вышел из комы

22 сентября
2021 год

Лайфстайл >>
22 сентября 2021
Состояние Андрея Звягинцева, которого ранее врачи ввели в искусственную кому из-за осложнений на фоне коронавируса, сейчас можно оценить как удовлетворительное. Об этом в беседе с РЕН ТВ сообщил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.  

Андрей Звягинцев вышел из комы

«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», – рассказал Владимир Евтушенков.

Где будет проходить реабилитация, пока не уточняется. Как сообщает издание «КП», именно Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система», оплатил лечение Андрея Звягинцева в Германии. Точной причины спонсорской поддержки издание не называет, однако, указывает – в состав компании АФК «Система» входит компания «Биннофарм Групп», выпускающая вакцину от коронавируса «Спутник V». По предположению «КП», Звягинцев не успел сделать прививку до развития заболевания, поэтому компания по производству вакцины оказала материальную поддержку режиссёру, оплатив высококлассное лечение в Германии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Андрея Звягинцева выводят из искусственной комы
У Андрея Звягинцева диагностировали сильное поражение легких
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Андрей Звягинцев

фотографии >>
Андрей Звягинцев вышел из комы фотографии
Андрей Звягинцев вышел из комы фотографии
Андрей Звягинцев вышел из комы фотографии
Андрей Звягинцев вышел из комы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анаит Топчян
20 сентября ушла из жизни актриса Анаит Топчян.
Олег Де-Рибас
20 сентября ушёл из жизни журналист Олег Де-Рибас.

День рождения >>

Сабина Ахмедова
Сергей Гурзо (старший)
Юрий Елагин
Иван Краско
Виктор Низовой
Александр Прудников
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Аркадий Шароградский
Януш Гайос
Сандра Коженяк
Кип Парду
Уолтер Пиджон
Элеонора Росси Драго
Микки Руни
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Афиша кино >>

Иван Денисович
драма, социальная драма, экранизация
Россия, 2021
Разжимая кулаки
драма, семейное кино
Россия, 2021
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Случайность и догадка
драма, мелодрама
Япония, 2021
My Little Pony: Новое поколение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Канада, США, 2021
Вне зоны доступа
молодежный фильм, приключения
Россия, 2021
Все святые Ньюарка
драма, исторический фильм, криминальный фильм
США, 2021
Говард и Безумное Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2018
Дело
драма
Россия, 2021
Махнёмся телами
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2020
Молоко
драма, мелодрама, фэнтези
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен