Андрей Звягинцев вышел из комы

Состояние Андрея Звягинцева
, которого ранее врачи ввели в искусственную кому из-за осложнений на фоне коронавируса
, сейчас можно оценить как удовлетворительное. Об этом в беседе с РЕН ТВ
сообщил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков
.
«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже»
, – рассказал Владимир Евтушенков.
Где будет проходить реабилитация, пока не уточняется. Как сообщает издание «КП»
, именно Владимир Евтушенков, председатель совета директоров АФК «Система», оплатил лечение Андрея Звягинцева в Германии. Точной причины спонсорской поддержки издание не называет, однако, указывает – в состав компании АФК «Система» входит компания «Биннофарм Групп», выпускающая вакцину от коронавируса «Спутник V». По предположению «КП», Звягинцев не успел сделать прививку до развития заболевания, поэтому компания по производству вакцины оказала материальную поддержку режиссёру, оплатив высококлассное лечение в Германии.
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