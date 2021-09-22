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Ума Турман призналась, что сделала аборт в 15 лет

22 сентября
2021 год

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22 сентября 2021
Ума Турман написала эссе для «Washington Post», в котором раскритиковала запрет на искусственное прерывание беременности в Техасе и рассказала о том, как пережила аборт в подростковом возрасте.

Ума Турман призналась, что сделала аборт в 15 лет

«Я начала свою актёрскую карьеру в 15 лет. Тогда я случайно забеременела от мужчины, который был гораздо старше меня. Я жила «на чемоданах» в Европе, вдали от семьи, и изо всех сил пыталась понять, что мне делать дальше. Я очень хотела оставить ребёнка, но как?», – рассказала Ума Турман о своём первом опыте беременности.

Тогда актриса позвонила домой родителями и рассказала о своём положении. До того момента она никогда не говорила со своей семьей о сексе, и, по её словам, этот разговор оказался ужасным для всех. Родители предупредили, что воспитывать ребёнка одной будет сложно, тем более начинающей актрисе без стабильного дохода. Турман приняла решение сделать аборт, и это разбило ей сердце.

«Это было ужасно больно, но я не жаловалась. Мне было так стыдно, и я подумала, что заслужила эту боль», – рассказала актриса о процессе прерывания беременности, отмечая, что до сегодняшних дней это был её самый «тёмный» секрет.

Ума Турман призналась, что сделала аборт в 15 лет


«Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, – наиболее трудное решение в моей жизни. Оно причинило мне боль тогда, и расстраивает до сих пор. Но это был путь к жизни, полной радости и любви. Решение не сохранять раннюю беременность позволило мне вырасти и стать матерью, которой я хотела и должна была быть», – заключила актриса.

  В конце своего эссе Турман отмечает, что своей историей она выражает поддержку девушкам в Техасе, где принят наиболее строгий запрет на аборты в стране. Актриса раскритиковала действия властей и назвала репродуктивный закон Техаса очередным «инструментом дискриминации по отношению к тем, кто находится в экономически невыгодном положении». При этом женщины из богатых семей сохраняют за собой все возможности выбора и почти не рискуют.
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