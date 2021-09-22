Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс

20 сентября в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Приз в главной номинации «Лучший драматический сериал года» получило историческое шоу «Корона», лучшим мини-сериалом стал проект «Ход королевы», а лучшим комедийным сериалом признали «Тед Лассо». Премию «Эмми» уже успели обвинить расизме из-за отсутствия темнокожих лауреатов в главных актёрских номинациях: несмотря на то, что 44 процента от общего количества претендентов составляли люди, принадлежавшие к этническим меньшинствам, во всех 12 номинациях для актёров первого и второго плана победили белокожие артисты.
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