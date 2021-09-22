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Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс

22 сентября
2021 год

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22 сентября 2021
20 сентября в Лос-Анджелесе прошла 73-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми». Приз в главной номинации «Лучший драматический сериал года» получило историческое шоу «Корона», лучшим мини-сериалом стал проект «Ход королевы», а лучшим комедийным сериалом признали «Тед Лассо». Премию «Эмми» уже успели обвинить расизме из-за отсутствия темнокожих лауреатов в главных актёрских номинациях: несмотря на то, что 44 процента от общего количества претендентов составляли люди, принадлежавшие к этническим меньшинствам, во всех 12 номинациях для актёров первого и второго плана победили белокожие артисты.  

И если в прошлом году из-за пандемии премия «Эмми» прошла в формате онлайн-трансляции, то в этом году гости вживую прошлись по красной ковровой дорожке. Впрочем, ограничения всё-таки действовали – в списке приглашённых значились только вакцинированные артисты. Среди них оказались Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет, Кэтрин Зета-Джонс, Оливия Колман, Эмма Коррин, Элизабет Олсен, Зак Брафф, Джиллиан Андерсон и другие.

Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Аня Тейлор-Джой

Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Кейт Уинслет

Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Кэтрин Зета-Джонс

Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Оливия Колман

Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Эмма Коррин

Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Элизабет Олсен

Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Зак Брафф

Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Джиллиан Андерсон
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Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс фотографии
Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс фотографии
Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс фотографии
Эмми-2021: Аня Тейлор-Джой, Кейт Уинслет и Кэтрин Зета-Джонс фотографии
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