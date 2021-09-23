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Александр Петров показал интерьер своей новой квартиры

23 сентября
2021 год

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23 сентября 2021
Александр Петров стал героем нового выпуска журнала «AD Russia» и показал интерьеры своей московской квартиры. Актёр рассказал, что большую часть времени живёт за городом, а квартира нужна ему для тех случаев, когда пробки на дорогах не дают добраться до дома. Александр очень ценит атрибуты загородной жизни, поэтому квартиру выбрал с большой террасой, сауной, камином и высокими потолками – для создания комфортного пространства, где много воздуха.

«Я вырос в 1990-х, все мы тогда жили в однотипных квартирах с маленьким коридором, кухней и закрытыми комнатами. А в американских фильмах, которые я взахлеб смотрел, были совсем другие примеры того, как выглядит жилище: просторные гостиные, объединённые с кухнями, много воздуха. И с тех пор я мечтал именно о таком открытом пространстве», – признался Александр.

Александр Петров показал интерьер своей новой квартиры

Александр Петров показал интерьер своей новой квартиры

Александр Петров показал интерьер своей новой квартиры

Александр Петров показал интерьер своей новой квартиры
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