Александр Петров показал интерьер своей новой квартиры

Александр Петров
стал героем нового выпуска журнала «AD Russia»
и показал интерьеры своей московской квартиры. Актёр рассказал, что большую часть времени живёт за городом, а квартира нужна ему для тех случаев, когда пробки на дорогах не дают добраться до дома. Александр очень ценит атрибуты загородной жизни, поэтому квартиру выбрал с большой террасой, сауной, камином и высокими потолками – для создания комфортного пространства, где много воздуха.
«Я вырос в 1990-х, все мы тогда жили в однотипных квартирах с маленьким коридором, кухней и закрытыми комнатами. А в американских фильмах, которые я взахлеб смотрел, были совсем другие примеры того, как выглядит жилище: просторные гостиные, объединённые с кухнями, много воздуха. И с тех пор я мечтал именно о таком открытом пространстве»,
– признался Александр.
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