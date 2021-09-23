«В кино места для меня не нашлось»: Светлана Пермякова о финансовых трудностях

Актриса Светлана Пермякова
в интервью изданию «Starhit
» рассказала о финансовых проблемах, возникших во время пандемии.
Артистка откровенно призналась, что ей ни на что не хватало денег. Чтобы улучшить положение, Светлане с семьей пришлось переехать в деревню.
«Мы уехали за город, в Калужскую область. Купили маленькую избушку-развалюшку, обзавелись хозяйством, огородом. Там есть курочки, а в огороде растут капуста, свекла, тыквы. Мы уже привыкли к деревенской жизни, да и финансов там особых не надо. Надеемся со временем построить хороший дом».
Пермякова отметила, что ей помогли коллеги по сцене.
«Денег было очень мало, спектакли прекратились, но нашлись добрые люди, как говорится, подобрали и обогрели. Меня звали в разные шоу, платили за участие и это спасло. А в кино, к сожалению, места для меня не нашлось. Для меня оно закончилось на «Интернах».
Светлане помогает отец её дочки — Максим Скрябин. Пара не живет вместе, но ради девятилетней Вари Светлана и Максим общаются и во всем друг друга поддерживают.
«У нас замечательные отношения. Держимся все вместе, он прекрасный папа, очень трепетно относится к высокому статусу отца, а я к статусу матери. Как и в любой семье, у нас бывают недомолвки и разногласия, но мы стараемся их пережить. Летом мы вместе, видимся каждый день, ездим на отдых, обязательно созваниваемся. Варвара знает, что у нее есть мама и папа, что есть собаки, кошки. Знает, что есть загородный домик. Макс не покладая рук делает все, чтобы нам было хорошо».
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