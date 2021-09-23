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Ольга Бодрова впервые дала интервью

23 сентября
2021 год

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23 сентября 2021
Дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга дала интервью изданию «Известия». В нём актриса рассказала о своём дебюте в кино, а также о подходе к «выбору» режиссёра.

Ольга Бодрова впервые дала интервью

Ольга вспомнила, как пришла на кастинг на роль главной героини. Девушка сразу почувствовала некую связь с режиссёром Николаем Хомерики.

«Меня позвали на кастинг, я пришла, и сразу стало понятно, что есть какая-то связь с Николаем. Не знаю, как объяснить, просто довольно часто артисты ходят на разные кастинги и разные бывают подходы, а у Николая он был какой-то очень человеческий. Я помню, там была сцена, над которой он думал, мы пробовали ее сделать. Потом он мне сказал: «А можешь увидеть в конце божью коровку и просто сказать ему: «Ой, божья коровка!» И это было так просто, но так глубоко — вдруг из-за божьей коровки оживает сцена, оживает человек, и мне это очень понравилось. Вот после этого меня пригласили принять участие в картине».

Актриса заверила, что во время съёмок картины всюду царила любовь, а атмосфера была теплой.

«Потому что она создавалась в огромной любви, мне кажется она наполнена любовью и чистым творчеством. Команда, которая создавала этот фильм, все они стали для меня близкими людьми. Мне важно увидеть плод наших трудов».

Ольга рассказала, что вкладывает в понятие «любовь».

«Это очень сложный процесс, который, наверное, люди пытаются познавать всю свою жизнь. Конечно, там есть и терпение, и смирение, и страсть, и радость, и боль — все вместе. Ну мне кажется, это единственное, ради чего мы живем. Это сложно описать словами».
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