Джонни Депп рассказал о «культуре отмены»

Джонни Депп
приехал на кинофестиваль в Сан-Себастьяне, чтобы получить почетную награду «Доностия», которую вручают за вклад в кинематограф
. Об этом сообщает издание Deadline
. Во время пресс-конференции на фестивале Депп высказался о «культуре отмены»
, жертвой которой он стал.
Он сравнил культуру отмены с «испорченным воздухом».
«Это можно рассматривать как событие в истории, которое длилось столько, сколько оно длилось. Эта «культура отмены», эта мгновенная поспешность суждения, основанная на том, что по сути является испорченным воздухом».
Депп заметил, что очень многие звезды пострадали из-за культуры отмены. Он причислил к числу жертв и себя.
«Это случилось не только со мной, это случилось со многими людьми. Такие вещи случались с женщинами, мужчинами. Дети страдали от разных неприятностей. К сожалению, в какой-то момент они начинают думать, что это нормально. Или что они сами виноваты. Это не так».
Джонни заявил, что никто не защищён от обвинений, в любой момент «ковер могут выдернуть у вас из-под ног».
«Появились различные движения — я уверен, с самыми лучшими намерениями. Но сейчас все так далеко зашло, что, могу заверить вас, никто не защищен. Ни один из вас, пока кто-то готов сказать одно предложение. Достаточно одного предложения, больше никаких оснований, и ковер выдергивают у вас из-под ног».
Депп уверен, что даже посли обвинений можно и нужно бороться, только тогда справедливость может восторжествовать.
«Не имеет значения, если судебное решение, по сути, основано на некотором художественном вымысле. Когда происходит несправедливость, направленная против вас или против кого-то, кого вы любите или в кого вы верите, — отстаивайте его, не молчите. Потому что вы ему нужны».
Напомним, что сам Депп лишился роли во франшизе «Фантастические твари
» из-за скандала и судебных разбирательств
с бывшей женой Эмбер Хёрд
. А его последний фильм «Великий
» так и не вышел в прокат в США.
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