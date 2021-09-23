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Джонни Депп рассказал о «культуре отмены»

23 сентября
2021 год

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23 сентября 2021
Джонни Депп приехал на кинофестиваль в Сан-Себастьяне, чтобы получить почетную награду «Доностия», которую вручают за вклад в кинематограф. Об этом сообщает издание Deadline. Во время пресс-конференции на фестивале Депп высказался о «культуре отмены», жертвой которой он стал.

Джонни Депп рассказал о «культуре отмены»

Он сравнил культуру отмены с «испорченным воздухом».

«Это можно рассматривать как событие в истории, которое длилось столько, сколько оно длилось. Эта «культура отмены», эта мгновенная поспешность суждения, основанная на том, что по сути является испорченным воздухом».

Депп заметил, что очень многие звезды пострадали из-за культуры отмены. Он причислил к числу жертв и себя.

«Это случилось не только со мной, это случилось со многими людьми. Такие вещи случались с женщинами, мужчинами. Дети страдали от разных неприятностей. К сожалению, в какой-то момент они начинают думать, что это нормально. Или что они сами виноваты. Это не так».

Джонни заявил, что никто не защищён от обвинений, в любой момент «ковер могут выдернуть у вас из-под ног».

«Появились различные движения — я уверен, с самыми лучшими намерениями. Но сейчас все так далеко зашло, что, могу заверить вас, никто не защищен. Ни один из вас, пока кто-то готов сказать одно предложение. Достаточно одного предложения, больше никаких оснований, и ковер выдергивают у вас из-под ног».

Депп уверен, что даже посли обвинений можно и нужно бороться, только тогда справедливость может восторжествовать.

«Не имеет значения, если судебное решение, по сути, основано на некотором художественном вымысле. Когда происходит несправедливость, направленная против вас или против кого-то, кого вы любите или в кого вы верите, — отстаивайте его, не молчите. Потому что вы ему нужны».

Напомним, что сам Депп лишился роли во франшизе «Фантастические твари» из-за скандала и судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Хёрд. А его последний фильм «Великий» так и не вышел в прокат в США.
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