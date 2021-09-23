«Я бралась за любую работу»: Лариса Гузеева о начале карьеры

Лариса Гузеева дала большое интервью Екатерине Гордеевой, в котором рассказала о своей молодости и жизненных трудностях.
Лариса прошла непростой путь и всего добилась собственными силами. Гузеева вспомнила, как в 90-е она осталась без работы и вместе с матерью и маленьким сыном решила перебраться из Петербурга в Москву.
«Я купила в Ховрино двушку, мы спали на картонных коробках, кипятили в банках чай и кофе на цементном полу. Мылись в ванной у моего институтского друга. Я бралась за любую работу».
На вопрос Гордеевой, как вышло, что Гузеева жила в подобных условиях, звезда пояснила, что никто не знал, через что она на самом деле проходила каждый день.
«У меня не было ничего, но всегда были французские духи, была какая-нибудь красивая шмотка, в которой я выходила. Я никогда не была сироткой. Всегда врала. Было 100 долларов, говорила 300».
По словам актрисы, ей всегда приходилось искать причины, чтобы не приглашать друзей в гости. Телеведущая пояснила, что жила «в своей мечте», потому что знала, что у неё будет всё, что она захочет. Тогда Лариса Андреевна поняла, что не может положиться на друзей или родственников, а все в ее жизни решают деньги.
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