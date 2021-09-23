Лариса Гузеева призналась, что стала жертвой домогательств

Лариса Гузеева стала героиней интервьюЕкатерины Гордеевой, в котором рассказала об эмоциях на съёмках, негативных героях на «Давай поженимся» и домогательствах.
Лариса Гузеева призналась, что иногда плачет в гримерке после съемок телепередачи «Давай поженимся». Гузеева рассказала, что из-за стресса у неё был сильный гипертонический криз. Актриса заявила, что иногда отказывается от общения с некоторыми гостями. Она вспомнила, как однажды к ней на шоу пришла мать с дочерью, которая сильно поразила своим поведением ведущую.
«Мне кажется, нужно пройти какие-то курсы, где повышают твое скотство или твою агрессию, или идиотизм, и она преуспела в них. Она просто измывалась».
По словам Гузеевой, многие актрисы страдают из-за домогательств со стороны режиссеров. В годы, когда звезда снималась в кино, связь режиссёра и актрисы была очень тесной, и от первого зависела карьера артистки. Гузеева призналась, что по отношению к ней режиссёр тоже вел себя некорректно.
«Это ад. Я в таком аду жила. И когда ты подходишь к ассистентке и с ней откровенно разговариваешь, у нее просишь какой-то защиты… а она потом тебя сдает, и тебе потом устраивают еще больший ад».
Гузеева заметила, что многие артистки боятся заявить о домогательствах, так как «зависят» от режиссёров.
«Режиссёры могли перекрыть кислород. У красивых артисток проблема, как этих домогателей убрать и не потерять работу».
Лариса Гузеева особенно остро реагирует на критику женщин, которые подверглись харассменту, со стороны представительниц других профессий.
«Когда пишут, какие артистки - проститутки… я пишу: «Вы вообще не имеете права судить, потому что вы некрасивая и вы не артистка. У вас нет этого опыта»».
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