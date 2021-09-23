Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лариса Гузеева призналась, что стала жертвой домогательств

23 сентября
2021 год

Лайфстайл >>
23 сентября 2021
Лариса Гузеева стала героиней интервью Екатерины Гордеевой, в котором рассказала об эмоциях на съёмках, негативных героях на «Давай поженимся» и домогательствах.

Лариса Гузеева призналась, что стала жертвой домогательств

Лариса Гузеева призналась, что иногда плачет в гримерке после съемок телепередачи «Давай поженимся». Гузеева рассказала, что из-за стресса у неё был сильный гипертонический криз. Актриса заявила, что иногда отказывается от общения с некоторыми гостями. Она вспомнила, как однажды к ней на шоу пришла мать с дочерью, которая сильно поразила своим поведением ведущую.

«Мне кажется, нужно пройти какие-то курсы, где повышают твое скотство или твою агрессию, или идиотизм, и она преуспела в них. Она просто измывалась».

По словам Гузеевой, многие актрисы страдают из-за домогательств со стороны режиссеров. В годы, когда звезда снималась в кино, связь режиссёра и актрисы была очень тесной, и от первого зависела карьера артистки. Гузеева призналась, что по отношению к ней режиссёр тоже вел себя некорректно.

«Это ад. Я в таком аду жила. И когда ты подходишь к ассистентке и с ней откровенно разговариваешь, у нее просишь какой-то защиты… а она потом тебя сдает, и тебе потом устраивают еще больший ад».

Гузеева заметила, что многие артистки боятся заявить о домогательствах, так как «зависят» от режиссёров.

«Режиссёры могли перекрыть кислород. У красивых артисток проблема, как этих домогателей убрать и не потерять работу».

Лариса Гузеева особенно остро реагирует на критику женщин, которые подверглись харассменту, со стороны представительниц других профессий.

«Когда пишут, какие артистки - проститутки… я пишу: «Вы вообще не имеете права судить, потому что вы некрасивая и вы не артистка. У вас нет этого опыта»».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я бралась за любую работу»: Лариса Гузеева о начале карьеры
Лариса Гузеева вернулась в кино
Лариса Гузеева завела аккаунт в ТикТоке
«Я была поганой, грязной»: Лариса Гузеева об алкогольной зависимости
Поиск по меткам
воспоминанияЖенщины / Феминизмнасилиеоткровение
персоны
Лариса Гузеева

фотографии >>
Лариса Гузеева призналась, что стала жертвой домогательств фотографии
Лариса Гузеева призналась, что стала жертвой домогательств фотографии
Лариса Гузеева призналась, что стала жертвой домогательств фотографии
Лариса Гузеева призналась, что стала жертвой домогательств фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Наталия Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Эгле Габренайте
Олег Мосалёв
Екатерина Рубашкина
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Игорь Ясулович
Ниа Вардалос
Анна Карчмарчик
Пьер Коссо
Эржи Пастор
Кевин Сорбо
Жан Сорель
Гейнц Хениг
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Иван Денисович
драма, социальная драма, экранизация
Россия, 2021
Разжимая кулаки
драма, семейное кино
Россия, 2021
Вне зоны доступа
молодежный фильм, приключения
Россия, 2021
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Молоко
драма, мелодрама, фэнтези
Россия, 2021
Случайность и догадка
драма, мелодрама
Япония, 2021
My Little Pony: Новое поколение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Канада, США, 2021
Все святые Ньюарка
драма, исторический фильм, криминальный фильм
США, 2021
Говард и Безумное Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2018
Дело
драма
Россия, 2021
Махнёмся телами
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен