Лариса Гузеева призналась, что стала жертвой домогательств

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Актриса рассказала, какие трудности пережила в начале своей карьеры

«Я бралась за любую работу»: Лариса Гузеева о начале карьеры

Актёр не понаслышке знает об этом

Дочь Сергея Бодрова-младшего поделилась своими мыслями о любви и дебюте в кино

23 сентября

«В кино места для меня не нашлось»: Светлана Пермякова о финансовых трудностях

Актрису не приглашают на съёмки в новые проекты