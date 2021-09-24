Продюсер Александр Роднянский
рассказал о состоянии здоровья Андрея Звягинцева
, с которым они вместе работали над фильмами «Нелюбовь»
, «Левиафан»
и «Елена»
. На своей странице в Инстаграме
Александр обратился к журналистам и поклонникам Звягинцева с просьбой дать семье режиссёра сосредоточиться на его здоровье, отметив, что сейчас это «сложный, но оптимистичный момент»
. Ранее стало известно, что Андрей госпитализирован в Германию из-за осложнений на фоне коронавируса
.
«Последние несколько недель внимание международной и российской прессы, многих и многих зрителей приковано к слухам о состоянии здоровья Андрея Петровича Звягинцева. Его семью, его друзей и близких осаждают журналисты. Я понимаю, что многие из вас очень переживают за здоровье Андрея Петровича, что ваш интерес далёк от праздности, что вы все искренне волнуетесь. Мне, конечно, понятен и профессиональный интерес журналистов из индустриальных изданий. Сейчас я, разумеется, оставляю за скобками тех журналистов «жёлтых изданий», которые бомбардируют членов семьи Андрея и его друзей бесчисленными сообщениями и вопросами и чей интерес мотивирован корыстью. Я бы хотел попросить вас, уважаемые журналисты и любимые зрители, дать передохнуть сейчас семье Андрея Петровича. И позволить ей сосредоточиться на его здоровье. Это сложный момент. Но оптимистичный»
, – написал Роднянский.
Он также отметил, что справиться с тяжелой болезнью Звягинцеву помогают врачи, бизнесмены и политики, благодарности которым обязательно прозвучат после выздоровления Андрея.
«Очень многие помогали и помогают семье. В том числе, лучшие врачи, крупнейшие бизнесмены и политики. Спасибо им огромное! Когда все испытания останутся за спиной, мы всех назовём поименно и громко поблагодарим. Когда у нас будут важные новости, мы непременно ими поделимся. Уверен, что скоро мы продолжим работу над следующим фильмом выдающегося режиссёра. А сейчас я хотел бы попросить вас проявить терпение и уважение к Андрею Петровичу и его семье. Спасибо»
, – завершил своё обращение Роднянский.
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