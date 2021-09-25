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«В России женщина женщине враг»: Лариса Гузеева о насилии над женщинами

25 сентября
2021 год

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25 сентября 2021
Лариса Гузеева стала героиней нового выпуска на YouTube-канале «Скажи Гордеевой» и высказала своё мнение о насилии над женщинами в России. Актриса считает, что в случае конфликта необходимо вставать на сторону жертвы, а не оправдывать поведение насильника.

«В России женщина женщине враг»: Лариса Гузеева о насилии над женщинами

«Во всем мире женщин бьют. В Америке, в Европе истязают. У нас женщина женщине враг номер один. Почти все женщины на стороне насильников, а не на стороне жертвы. Я своей дочке говорила с самого детства, что женщина никогда не виновата. Даже если она пьяная лежит на пляже с раздвинутыми ногами и без трусов, то нормальный человек её просто прикроет и отвезёт в номер или домой. А подонок – воспользуется. Женщин трогать нельзя. Никого нельзя бить. Женщина – никогда не провокатор. Отвернись, не смотри, заклей себе очи», – высказалась Лариса.

Гузеева предположила, что женщины, которые оправдывают насильников и не защищают жертв, возможно, сами когда-то подверглись жестокому обращению – теперь они считают, что через это должна пройти каждая. Актрисе такая позиция непонятна.

«У нас женщина женщине не друг и не товарищ, а враг. Никто не прикроет никогда. Есть, конечно, организации, где работают очень хорошие люди. Места, где у женщин эмпатия на первом месте. Они ко всем хорошо относятся. Но в основном это иначе. Может, из-за того, что они сами намыкались в молодости и в зрелые годы, поэтому и говорят «вот, мол, я прошла через свои общежития, и тебе тоже надо. Меня муж колотил, а отец из дома выгонял, и ты пройди – ишь, какая принцесса». Не могу этого объяснить», – заключила актриса. В этом же интервью Гузеева призналась, что стала жертвой домогательств.
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«В России женщина женщине враг»: Лариса Гузеева о насилии над женщинами фотографии
«В России женщина женщине враг»: Лариса Гузеева о насилии над женщинами фотографии
«В России женщина женщине враг»: Лариса Гузеева о насилии над женщинами фотографии
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