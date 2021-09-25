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Андрей Мерзликин прокомментировал слухи о разводе

25 сентября
2021 год

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25 сентября 2021
На днях в СМИ появилась новость о том, что жена Андрея Мерзликина Анна подала на развод в свой собственный день рождения – 23 сентября. Оказалось, на сайте Нагатинского суда Москвы разместили информацию о разводе полных однофамильцев Мерзликиных. Актёр не стал молчать и прокомментировал новость, отметив, что они с женой воспринимают инцидент как «оригинальный подарок ко дню рождения».

Андрей Мерзликин прокомментировал слухи о разводе

«Немного о качестве новостей в интернете. Весь день звонки, вопросы. Новость, конечно, жёлтая. День рождения у Анны действительно 23 сентября, но отмечала она его походом не в ЗАГС, а в ресторан! И подавала она не заявление на развод, а на чай официантам, которые помогли ей отметить праздник весело, как и заслуживает «жена звезды, родившая ему четверых детей». А мне, «мужу жены звезды», пришлось платить по счетам!», — с иронией написал Мерзликин в тексте поста.

«А вы говорите, нас нет в «жёлтой прессе». Вот! Доросли! Уровень! Правда, мы не соответствуем уровню запросов «КП» и остаёмся вместе с Аней. Несмотря на громкий вызов журналистов, тем не менее, воспринимаем инцидент как оригинальный подарок ко дню рождения! Настроение — огонь! Всем мир! Мы — вместе! Все хорошо!», — закончил Андрей на радостной ноте.
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