Марина Яковлева рассказала, как чудом выжила после аварии

62-летняя Марина Яковлева
рассказала, как однажды чуть не погибла в автомобильной аварии. В интервью с изданием «7Дней»
актриса призналась, что вовремя не распознала знаки судьбы, предшествующие моменту катастрофы.
«В 2002 году Юлий Гусман пригласил меня во Владикавказ на кинофестиваль. Я человек не суеверный, но потом поняла, что судьба подавала мне знаки – не стоит лететь. Сначала заболел старший сын, потом мама. Я позвонила организаторам: «Извините, но у меня столько домашних проблем…» Но меня уговорил: «У нас тут такая красивая природа, такие осетинские пироги». Ещё одно повлияло на моё решение: тогда в Северной Осетии, в Кармадонском ущелье, снимал свой фильм Сергей Бодров-младший. Я подумала, что на фестивале мы как раз сможем познакомиться, пообщаться»
, – рассказала Марина.
«Когда приехала в аэропорт, меня почему-то затрясло, я вдруг подумала: «Зачем я еду?» Никогда не боялась самолетов, вся моя жизнь – это сплошные перелёты. А тут руки дрожат, сердце колотится. Подбегает Гоша Куценко, который тоже летел на этот фестиваль и успел понервничать – застрял в пробке. Мы не были знакомы, но он как-то сразу понял, что мне плохо. Предложил: «Давай коньячку примем». Уж на что я не пью, но тут выпила напёрсточек – и вроде отпустило
», – вспоминает актриса.
Страшная авария
произошла уже после окончания фестиваля, когда Марина вместе с Гошей Куценко и Вадимом Эпштейном
возвращалась на машине в аэропорт.
«Я ещё подумала: «Надо же, лобовое столкновение, а у меня ни одной косточки не сломано». Но тут наше авто резко развернуло, и произошёл второй удар, в меня впечаталось кресло водителя. Я услышала хруст и додумала мысль до конца: «А вот теперь у меня, видимо, перелом позвоночника»
, – поделилась воспоминанием Марина. В результате аварии актрису госпитализировали с переломом таза со смещением, Вадима Эпштейна с переломом ключицы, а Гоша Куценко отделался царапинами.
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