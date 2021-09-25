Марина Яковлева рассказала, как чудом выжила после аварии

анонс

90-летний актёр готовится к полёту

Уильям Шатнер отправится в космос

Актёр с иронией отнёсся к инциденту

Андрей Мерзликин прокомментировал слухи о разводе

25 сентября

Лариса Гузеева поделилась воспоминаниями о Викторе Цое и Сергее Курёхине

Актриса никого из них не считала гением