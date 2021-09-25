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Марина Яковлева рассказала, как чудом выжила после аварии

25 сентября
2021 год

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25 сентября 2021
62-летняя Марина Яковлева рассказала, как однажды чуть не погибла в автомобильной аварии. В интервью с изданием «7Дней» актриса призналась, что вовремя не распознала знаки судьбы, предшествующие моменту катастрофы.

Марина Яковлева рассказала, как чудом выжила после аварии


«В 2002 году Юлий Гусман пригласил меня во Владикавказ на кинофестиваль. Я человек не суеверный, но потом поняла, что судьба подавала мне знаки – не стоит лететь. Сначала заболел старший сын, потом мама. Я позвонила организаторам: «Извините, но у меня столько домашних проблем…» Но меня уговорил: «У нас тут такая красивая природа, такие осетинские пироги». Ещё одно повлияло на моё решение: тогда в Северной Осетии, в Кармадонском ущелье, снимал свой фильм Сергей Бодров-младший. Я подумала, что на фестивале мы как раз сможем познакомиться, пообщаться», – рассказала Марина.

«Когда приехала в аэропорт, меня почему-то затрясло, я вдруг подумала: «Зачем я еду?» Никогда не боялась самолетов, вся моя жизнь – это сплошные перелёты. А тут руки дрожат, сердце колотится. Подбегает Гоша Куценко, который тоже летел на этот фестиваль и успел понервничать – застрял в пробке. Мы не были знакомы, но он как-то сразу понял, что мне плохо. Предложил: «Давай коньячку примем». Уж на что я не пью, но тут выпила напёрсточек – и вроде отпустило», – вспоминает актриса.

Марина Яковлева рассказала, как чудом выжила после аварии

Страшная авария произошла уже после окончания фестиваля, когда Марина вместе с Гошей Куценко и Вадимом Эпштейном возвращалась на машине в аэропорт.

«Я ещё подумала: «Надо же, лобовое столкновение, а у меня ни одной косточки не сломано». Но тут наше авто резко развернуло, и произошёл второй удар, в меня впечаталось кресло водителя. Я услышала хруст и додумала мысль до конца: «А вот теперь у меня, видимо, перелом позвоночника», – поделилась воспоминанием Марина. В результате аварии актрису госпитализировали с переломом таза со смещением, Вадима Эпштейна с переломом ключицы, а Гоша Куценко отделался царапинами.
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Марина Яковлева рассказала, как чудом выжила после аварии фотографии
Марина Яковлева рассказала, как чудом выжила после аварии фотографии
Марина Яковлева рассказала, как чудом выжила после аварии фотографии
Марина Яковлева рассказала, как чудом выжила после аварии фотографии
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