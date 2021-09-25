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Уильям Шатнер отправится в космос

25 сентября
2021 год

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25 сентября 2021
90-летний актёр Уильям Шатнер, известный по роли капитана Кирка в сериале «Звёздный путь», отправится в космос. Уильям войдёт в состав второго экипажа корабля New Shepard и станет самым пожилым человеком, побывавшим за пределами Земли. Об этом сообщает издание «TMZ».

Полёт актёра на корабле New Shepard компании Blue Origin состоится в октябре этого года. Как сообщает источник, Уильям Шатнер отправится в космос на 15 минут для съёмок документального фильма. Однако информации о том, кто составит компанию Уильяму в полёте, пока нет – вероятно, это будут одни из первых космонавтов-любителей. Впервые компания Blue Origin запустила космический корабль 20 июля – на борту был владелец компании Джефф Безос, его брат, 82-летняя лётчица и студент-физик.

Уильям Шатнер отправится в космос
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