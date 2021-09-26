Лестница в небо: Как Иван Охлобыстин, Владимир Заманский и Дмитрий Дюжев пришли к вере

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В Сочи раздали призы

Паулина Андреева, Фёдор Бондарчук и Варвара Шмыкова на закрытии фестиваля «Кинотавр»

26 сентября

Жора Крыжовников спровоцировал слухи о разводе с Юлией Александровой

На «Кинотавре» режиссёра заметили в обществе другой женщины